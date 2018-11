Netflix - Diese Serien und Filme sind nur noch kurze Zeit verfügbar

In den Monaten November und Dezember werden verschiedene Filme und Serien aus dem Netflix-Programm gestrichen. Wir geben euch einen Überblick und verraten, welche Inhalte bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Zwar erhalten wir im Dezember 2018 zahlreiche neue Filme und Serien, allerdings verschwinden gleichzeitig einige Inhalte aus dem Netflix-Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln oder euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime und Co. anlegen.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im Dezember 2018 findet ihr übrigens hier:

Netflix Neu im Dezember 2018: Alle Serien und Filme bekannt!

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die im November und Dezember aus dem Angebot von Netflix entfernt werden.

Serien - Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Serien sind nur noch im November 2018 auf Netflix verfügbar:

Coming Soon - 07. November 2018

- 07. November 2018 Der letzte Cowboy [TV-Mini-Serie] - 09. November 2018

- 09. November 2018 Supernatural - 14. November 2018

- 14. November 2018 Gänsehaut - Die Stunde der Geister - 18. November 2018

- 18. November 2018 Mars - 24. November 2018

- 24. November 2018 Stromberg - 30. November 2018

- 30. November 2018 Apocalypse Zweiter Weltkrieg - 30. November 2018

- 30. November 2018 Dr. Psycho - Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich - 30. November 2018

- 30. November 2018 Great British Menu - 30. November 2018

- 30. November 2018 Carolin Kebekus: Pussy Terror - 30. November 2018

- 30. November 2018 The Undateables - 30. November 2018

- 30. November 2018 Zwei Weihnachtsmänner - 30. November 2018

- 30. November 2018 Bernard - 30. November 2018

30. November 2018 Worst Cooks in America - 30. November 2018

- 30. November 2018 Friends with Benefits - 30. November 2018

- 30. November 2018 Ladykracher - 30. November 2018

- 30. November 2018 Die Bülent Ceylan Show - 30. November 2018

- 30. November 2018 Expeditionen im Tierreich: Abenteuer Nordsee - 30. November 2018

- 30. November 2018 Wildes Skandinavien: Das Abenteuer - 30. November 2018

- 30. November 2018 Expeditionen im Tierreich: Wildes Deutschland - 30. November 2018

- 30. November 2018 Das Korrallendreieck - 30. November 2018

- 30. November 2018 Suckers - 30. November 2018

Diese Serien sind nur noch im Dezember 2018 auf Netflix verfügbar:

Das prächtige Jahrhundert - 01. Dezember 2018

- 01. Dezember 2018 Geschichten aus Mullewapp - 14. Dezember 2018

- 14. Dezember 2018 Dawn of the Ocean - 14. Dezember 2018

- 14. Dezember 2018 Lockup: Chain Linked - 16. Dezember 2018

- 16. Dezember 2018 Das Furchester Hotel - 19. Dezember 2018

- 19. Dezember 2018 Wellness für Paare - 19. Dezember 2018

Filme - Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme sind nur noch im November 2018 auf Netflix verfügbar:

Alexis Sorbas - 30. November 2018

- 30. November 2018 Das Wunder von Manhattan - 30. November 2018

- 30. November 2018 Helmut Schmidt - Lebensfragen - 30. November 2018

- 30. November 2018 Making 'Bram Stoker's Dracula' - 30. November 2018

- 30. November 2018 Master and Commander - Bis ans Ende der Welt - 30. November 2018

- 30. November 2018 Talvar - 30. November 2018

- 30. November 2018 Homevideo - 30. November 2018

- 30. November 2018 The 10 Year Plan - 30. November 2018

- 30. November 2018 Schneller als der Tod - 30. November 2018

- 30. November 2018 Ninja Assassin - 30. November 2018

- 30. November 2018 Miss Undercover - 30. November 2018

- 30. November 2018 Tintenherz - 30. November 2018

- 30. November 2018 Motivation 3: The Next Generation - 30. November 2018

- 30. November 2018 Ritter Jamal - Eine schwarze Komödie - 30. November 2018

- 30. November 2018 Ruf der Macht - 30. November 2018

- 30. November 2018 The Battle Against Rome - 30. November 2018

Wir werden euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme oder Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist. Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.