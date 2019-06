Netflix - Diese Filme und Serien verschwinden im Juni und Juli 2019 aus dem Angebot

Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Juni und Juli 2019 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Juni und Juli 2019 entfernt Netflix Filme und Serien wie „Conjuring - Die Heimsuchung“ und „El Capo - Der Herr des Kartells“ aus dem Angebot.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im Juli 2019 findet ihr übrigens hier:

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur wenige Tage auf Netflix verfügbar:

Don't Knock Twice - 16. Juni 2019

- 16. Juni 2019 Jack Ryan: Shadow Recruit - 16. Juni 2019

- 16. Juni 2019 Romanze gesucht - 16. Juni 2019

- 16. Juni 2019 Bad Guys - 16. Juni 2019

- 16. Juni 2019 Train to Busan - 16. Juni 2019

- 16. Juni 2019 Obsessed - 17. Juni 2019

- 17. Juni 2019 Burg Schreckenstein - 19. Juni 2019

- 19. Juni 2019 God of Egypt - 20. Juni 2019

- 20. Juni 2019 Conjuring - Die Heimsuchung - 21. Juni 2019

- 21. Juni 2019 Life - 22. Juni 2019

- 22. Juni 2019 Royal Hearts - 22. Juni 2019

- 22. Juni 2019 Jackass 3.5 - 27. Juni 2019

- 27. Juni 2019 On My Ghostess - 29. Juni 2019

- 29. Juni 2019 Nine - Time Travel Nine Times - 29. Juni 2019

- 29. Juni 2019 Gabong - 29. Juni 2019

- 29. Juni 2019 Love Your Garden - 30. Juni 2019

- 30. Juni 2019 New Girl - 30. Juni 2019

- 30. Juni 2019 Mary Portas: Secret Shopper - 30. Juni 2019

- 30. Juni 2019 Sleppy Hollow - 30. Juni 2019

- 30. Juni 2019 Gefährliches Australien - 30. Juni 2019

- 30. Juni 2019 Grami's Circus Show - 30. Juni 2019

- 30. Juni 2019 Ende - 30. Juni 2019

Juli 2019

Diese Filme und Serien verschwinden im kommenden Monat aus dem Angebot von Netflix:

Knights of Sidonia - 02. Juli 2019

- 02. Juli 2019 The Originals - 03. Juli 2019

- 03. Juli 2019 Mitten in Deutschland: NSU - 06. Juli 2019

- 06. Juli 2019 Quiz from God - 13. Juli 2019

- 13. Juli 2019 El Capo - Der Herr des Kartells - 13. Juli 2019

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die neu hinzukommen oder aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

