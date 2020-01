Netflix - Diese Filme und Serien verschwinden im Januar 2020 aus dem Programm

Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Januar 2020 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Januar 2020 entfernt Netflix Inhalte wie „Blade Runner 2049“, „Star Trek“ und „Annabelle 2 aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im Januar 2020 findet ihr übrigens hier:

Netflix Neu im Januar 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Diese neuen Serien, Filme und Dokumentationen gibt es im Januar 2020 bei Amazon Prime Video:

Amazon Prime Video Neu im Januar 2020: Alle kommenden Serien und Filme

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Januar 2020 auf Netflix verfügbar:

Miss Me This Christmas – 1. Januar 2020

– 1. Januar 2020 Weihnachten entkommt keiner – 1. Januar 2020

– 1. Januar 2020 Blade Runner 2049 – 1. Januar 2020

– 1. Januar 2020 Exists – 3. Januar 2020

– 3. Januar 2020 Star Trek – 4. Januar 2020

– 4. Januar 2020 Super 8 – 4. Januar 2020

– 4. Januar 2020 Entre Idas e Vindas – 4. Januar 2020

– 4. Januar 2020 Die Liebenden – 4. Januar 2020

– 4. Januar 2020 Growing Up Coy – 5. Januar 2020

– 5. Januar 2020 House of Z – 5. Januar 2020

– 5. Januar 2020 Grimm – 5. Januar 2020

– 5. Januar 2020 Miss Sharon Jones! – 6. Januar 2020

– 6. Januar 2020 Liebe auf der Piste – 7. Januar 2020

– 7. Januar 2020 Cars 3: Evolution – 7. Januar 2020

– 7. Januar 2020 Aliens – Kontakt aus dem Weltall – 8. Januar 2020

– 8. Januar 2020 World War Z – in 10 Tagen? – 10. Januar 2020

– in 10 Tagen? – 10. Januar 2020 Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? – 11. Januar 2020

– 11. Januar 2020 Docteuer Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen – 12. Januar 2020

– 12. Januar 2020 Annabelle 2 – 13. Januar 2020

– 13. Januar 2020 Little Sister – 13. Januar 2020

– 13. Januar 2020 Estar o no estar – 13. Januar 2020

– 13. Januar 2020 Restrepo – Die blutige Wahrheit des Krieges – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Pumping Iron – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Marshall – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Das größte Spiel seines Lebens – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Harry & Snow – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Twisted Trunk, Big Fat Body – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Max Rose – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Teenage Cocktail – 14. Januar 2020

– 14. Januar 2020 Redemption – Stunde der Vergeltung – 15. Januar 2020

– 15. Januar 2020 Strongland – 17. Januar 2020

– 17. Januar 2020 Lemmy – 17. Januar 2020

– 17. Januar 2020 Juana Inés – 17. Januar 2020

– 17. Januar 2020 Chasing Monsters Auf der Jagd nach Monsterfischen – 29. Januar 2020

– 29. Januar 2020 Spartacus – 31. Januar 2020

– 31. Januar 2020 Fate/Zero – 31. Januar 2020

– 31. Januar 2020 Charlotte – 31. Januar 2020

– 31. Januar 2020 The Testament of Sister New Devi l – 31. Januar 2020

l – 31. Januar 2020 Pioneers of African-American Cinema – 31. Januar 2020

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit ändern kann.

Weiterlesen auf PlayCentral.de:

Netflix Speed-Feature in Arbeit, um Inhalte schneller zu konsumieren

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

© Netflix

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.