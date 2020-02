Netflix - Diese Filme und Serien verschwinden im Februar 2020 aus dem Programm

Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Februar 2020 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Februar 2020 entfernt Netflix Inhalte wie „Paranormal Activity 4“, „Thor: Tag der Entscheidung“ und „Drag Me to Hell“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Februar 2020 auf Netflix verfügbar:

7 Tage in Entebbe – 2. Februar 2020

– 2. Februar 2020 Paranormal Activity 4 – 4. Februar 2020

– 4. Februar 2020 Happy Times – 7. Februar 2020

– 7. Februar 2020 A Most Wanted Man – 08. Februar 2020

– 08. Februar 2020 Thronger Than the World – 10. Februar 2020

– 10. Februar 2020 Im Zweifel für die Liebe – 11. Februar 2020

– 11. Februar 2020 Popstar auf Umwegen – 11. Februar 2020

– 11. Februar 2020 Thor: Tag der Entscheidung – 14. Februar 2020

– 14. Februar 2020 Aram, Aram – 14. Februar 2020

– 14. Februar 2020 One Direction – 14. Februar 2020

– 14. Februar 2020 Wir sind keine Tiere – 14. Februar 2020

– 14. Februar 2020 La Coppia dei Campioni – 14. Februar 2020

– 14. Februar 2020 Zurück in die Zukunft – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Vertigo – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Inglourious Basterds – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Der Duft der Frauen – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Videodrome – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Der Prinz von Ägypten – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 It's Kind of a Funny Story – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Bulletproof Gangster – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Hellboy – Die Goldene Armee – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Der SpongeBob Schwammkopf Film – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Vorbilder – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Drag Me to Hell – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Bean – Der ultimative Katastrophenfilm – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Nachfalken – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Das Gespenst von Canterville – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Sprengkommando Atlantik – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Wie das Leben so spielt – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Und dann kam Polly – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Ein verlockendes Spiel – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Aviators – Piloten aus dem Jenseits – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Blue Crush – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Hop – Osterhase oder Superstar – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Dickste Freunde – 15. Februar 2020

– 15. Februar 2020 Madaari – 16. Februar 2020

– 16. Februar 2020 TE3N – 16. Februar 2020

– 16. Februar 2020 Pettersson und Findus – 16. Februar 2020

– 16. Februar 2020 Benjamin Blümchen – 16. Februar 2020

– 16. Februar 2020 Bibi Blocksberg – 16. Februar 2020

– 16. Februar 2020 Bibi und Tina – 16. Februar 2020

– 16. Februar 2020 Kill Ratio – 16. Februar 2020

– 16. Februar 2020 Morgan Freeman's Story of Us – 17. Februar 2020

– 17. Februar 2020 Dunkirk – 18. Februar 2020

– 18. Februar 2020 Victoria – 18. Februar 2020

– 18. Februar 2020 The Mind of a Chef – Kochen in Perfektion – 29. Februar 2020

– 29. Februar 2020 Brain Games – 29. Februar 2020

– 29. Februar 2020 Stromberg – 29. Februar 2020

– 29. Februar 2020 LEGO: Elves – 29. Februar 2020

– 29. Februar 2020 LEGO Nexo Knights – 29. Februar 2020

– 29. Februar 2020 Wissper – 29. Februar 2020

– 29. Februar 2020 Velvet – 29. Februar 2020

– 29. Februar 2020 LEGO Friends – 29. Februar 2020

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit ändern kann.

Netflix Speed-Feature in Arbeit, um Inhalte schneller zu konsumieren

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

