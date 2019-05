Netflix - Diese 50 Filme und Serien verschwinden im Mai 2019 aus dem Angebot

Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Mai 2019 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Mai 2019 entfernt Netflix unter anderem Filme wie „Alice im Wunderland“, „Der Kaufhaus Cop 2“ und „Requiem for a Dream“ aus dem Angebot.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im Mai 2019 findet ihr übrigens hier:

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur wenige Tage auf Netflix verfügbar:

Alice im Wunderland - 02. Mai 2019

- 02. Mai 2019 Der Kaufhaus Cop 2 - 03. Mai 2019

- 03. Mai 2019 Requiem for a Dream - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Vergiss mein nicht! - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Atlantis - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 U-571 - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Grow Up!? - Erwachsen werd' ich später - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Sieben Tage Sonntag - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Sams in Gefahr - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Der 7bte Zwerg - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 The Rover Curiosity (2013) - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Bembers Rock and Roll Garage - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 Zum Geburtstag - 04. Mai 2019

- 04. Mai 2019 The Transporter - 07. Mai 2019

- 07. Mai 2019 Psycho (1960) - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 E.T. - Der Ausserirdische - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Monty Python: Der Sinn des Lebens - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Elementary - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 8 Mile - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 ParaNorman - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Nitro Circus: Der Film - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Eine Wahnsinnsfamilie - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Feivel der Mauswanderer - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Waterworld - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Die kleinen Superstrolche - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Psycho (1998) - 08. Mai 2019

- 08. Mai 2019 Die Mockridges - Eine Knallerfamilie - 09. Mai 2019

- 09. Mai 2019 Party Like a Roman Emperor - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Australien - Kontinent der Gegensätze und Extreme - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Built for the Kill - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Dangerous Encounters - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Inside Cocaine Wars - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Animal Intervention - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 How Big Can It Get? Dragonzilla - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Disaster Earth - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 The Invaders - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Britanniens Unterwelt - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 Eco Crime Investigators - 14. Mai 2019

- 14. Mai 2019 The Traffickers - 21. Mai 2019

- 21. Mai 2019 Storage Wars: Northern Treasures - 21. Mai 2019

- 21. Mai 2019 Suskunlar - 31. Mai 2019

- 31. Mai 2019 Love Bird (2013) - 31. Mai 2019

- 31. Mai 2019 Escape to the Continent - 31. Mai 2019

- 31. Mai 2019 Elizabeth I - The Virgin Queen - 31. Mai 2019

- 31. Mai 2019 Casanova - 31. Mai 2019

- 31. Mai 2019 The Lizzie Borden Chronicles - 31. Mai 2019

- 31. Mai 2019 Hairy Bikers: Chicken & Egg - 31. Mai 2019

- 31. Mai 2019 Suburbia - Women on the Edge - 31. Mai 2019

Wir werden euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die neu hinzukommen oder aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

