Netflix - Deutschland weit unten: Diese Länder haben die meisten Netflix-Inhalte

In welchen Ländern lohnt sich Netflix am meisten? Wir verraten euch, welcher Ort die größte Anzahl an Netflix-Inhalten beschert und wie Deutschland in der Liste abschneidet.

Wenn es um verfügbare Titel auf dem Streaming-Dienst Netflix geht, gewinnt Deutschland leider nicht den ersten Platz. Im Vergleich zu anderen Ländern könnt ihr im deutschsprachigen Raum sogar verhältnismäßig wenig Filme und Serien streamen. Wir verraten euch, auf welchem Platz Deutschland genau landet und wo es sich am besten streamen lässt.

Netflix weltweit

Vielen von euch ist sicherlich im Urlaub schon einmal aufgefallen, dass Netflix in anderen Ländern ein komplett anderes Angebot hat. Zwar bleiben die Netflix-Originale meist dieselben, wenn es um Serien und Filme von Drittanbietern geht, ändert sich das Programm jedoch von Land zu Land monatlich. Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir einmal die Detektiv-Lupe rausgeholt, um festzustellen, welches Land das größte Netflix-Angebot bietet.

Auf der Webseite unogs.com könnt ihr nicht nur checken, welche Filme aktuell in den verschiedensten Ländern der Welt hinzugefügt werden, auch bietet die Seite einen kompletten Überblick der Anzahl an Netflix-Inhalten weltweit. Stellt man den Filter richtig ein, kann man ziemlich schnell beobachten, in welchen Ländern es sich am abwechslungsreichsten streamen lässt. Kommende Zahlen begrenzen sich natürlich zeitlich auf den Zeitraum zur Veröffentlichung dieser News am 30. Dezember 2019.

Nimmt man die Gesamtzahl aller Filme und Serien auf Netflix, liegen die USA (5913 Titel) und Kanada (5859) momentan ganz vorn. Kein Wunder, in diesen beiden Ländern ist der Dienst seit einigen Jahrzehnten am längsten verfügbar. Platz Drei geht an ein weiteres englischsprachiges Land: Großbritannien mit 5831 Titeln. Auf Platz 4 liegt das bevölkerungsreichste Land Indien (5605 Titel). Deutschland schafft es leider nur auf Platz 24, hat nach Belgien aber mehr Titel als seine EU-Nachbarn Frankreich (Platz 27), Niederlande (Platz 28), Italien (Platz 29), Spanien (Platz 32) und Portugal (Platz 34). Die Top 15 seht ihr hier:

© unogs.com

Einen Platz in den Top 15 erreicht Deutschland (Platz 6) jedoch in der Anzahl an Titeln, die insgesamt im Jahr ablaufen und von Netflix verschwinden. Denn Serien und Filme, die nicht selbst von Netflix produziert werden, laufen nach dem Ende ihres Vertrags nach einiger Zeit aus und verschwinden somit wieder vom Streaming-Dienst. Da Deutschland den Medienplattformen bekanntlich einige bürokratische und rechtliche Hürden bereitet, ist es kein Wunder, dass wir monatlich einen großen Wechsel im Programm haben.