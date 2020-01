Netflix - Deutschland: Das waren die 10 beliebtesten Releases im Jahr 2019

Netflix hat bekannt gegeben, welche veröffentlichten Serien und Filme im vergangenen Jahr am besten bei den Zuschauern angekommen sind. Ob euer Favorit ebenfalls dabei ist, erfahrt ihr im Folgenden.

Wie in jedem Jahr wurde von Streaming-Gigant Netflix offenbart, welche Inhalte in den jeweiligen Ländern am beliebtesten waren. Besonders interessant ist dabei stets der Beliebtheitsgrad von erstmalig erschienenen Produktionen. Welche neuen Filme und Serien wir in diesem Jahr bei uns in Deutschland besonders häufig abgerufen haben, lest ihr im Folgenden.

Netflix Neu im Januar 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Die 10 beliebtesten Serien und Filme in Deutschland

Es scheint nicht allzu sehr zu überraschen, dass The Witcher die Liste der populärsten neuen Netflix-Inhalte hierzulande anführt. Immerhin war der Hype zur Serie bereits vorab ausgesprochen hoch und das Marketing geschickt gestaltet. Neben Taiwan ist Deutschland damit allerdings das einzige Land, bei dem die Hexer-Show auf Platz 1 thront, immerhin erschien die Serie eigentlich erst elf Tage vor Jahresende.

Die US-amerikanische Krimi-Komödie „Murder Mystery“, die im Sommer letzten Jahres ins Streaming-Sortiment aufgenommen wurde, erfreute sich weltweit weitaus höherer Beliebtheit und belegt in den meisten anderen Ländern den ersten Platz, landet in Deutschland dagegen nur auf Platz 4. Auch Martin Scorseses „The Irishman“ wurde hierzulande weitaus weniger abgerufen als anderswo auf der Welt und bildet in Deutschland den Abschluss der Top 10. Die gesamte Liste findet ihr hier:

Top 10 der beliebtesten Neuveröffentlichungen in Deutschland 2019

The Witcher 6 Underground Haus des Geldes: Staffel 3 Murder Mystery Triple Frontier Jumanji: Willkommen im Dschungel Sex Education Isn’t It Romantic Stranger Things 3 The Irishman

Netflix Disenchantment: Teil 3 von Simpsons-Macher Matt Groening für 2020 bestätigt

Weiterlesen auf PlayCentral.de: