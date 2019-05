Netflix - Dark: Soll Trilogie werden, neuer Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht

Die Zeitreise-Serie „Dark“ begeisterte 2017 weltweit die Zuschauer. Jetzt bestätigen die Serienmacher, dass das deutsche Projekt von Netflix eine Trilogie werden soll!

Die erste große deutsche Kooperation mit Netflix überzeugte 2017 die Zuschauer mit seinem intelligenten Storytelling und den durchdachten Zeitreisetheorien. Jetzt geht „Dark“ in die zweite Runde mit Season 2 und Netflix hat gute Neuigkeiten: In einem Statement der Serienmacher Jantje Friese und Baran Bo Odar wurde bestätigt, dass die Serie eine Trilogie werden soll!

Netflix The Dark Crystal - Age of Resistance: Erster Trailer zum Fantasy-Prequel erschienen!

Drei Zyklen, drei Staffeln

Die Schöpfer der Serie „Dark“, Jantje Friese und Baran Bo Odar, äußerten sich mit der Veröffentlichung des neuen Trailers über die Zukunft der Hit-Serie:

„Während Fans sich am 21. Juni auf die Fortsetzung der paradoxen Familiensaga freuen dürfen, tüfteln wir bereits an der dritten und finalen Staffel, in der die Fragen und Knoten in den Köpfen der Zuschauer langsam durch alle Zeitebenen entworren werden.“

Die erste Staffel der deutschen Serie, die von Netflix produziert wurde, feierte Ende 2017 großen Erfolg und begeisterte die Zuschauer mit verwobenen Zeitreiseelementen und drastischen Entscheidungen.

Netflix Neu im Juni 2019: Alle Serien und Filme bekannt!

„Dark“ erzählt die Geschichte von vier Familien in einer Kleinstadt in Deutschland, die aufgrund vom mysteriösen Verschwinden mehrerer Kinder eng miteinander verknüpft werden. Dabei springt nicht nur die Serie an sich, sondern auch ihre Protagonisten durch die Zeit in den Jahren 1953, 1986 und 2019 nach vorne und zurück.

Spoiler für alle, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben: Der zweite Eintrag beginnt mit Jonas, der nach seinem Zeitsprung in der Zukunft gefangen zu sein scheint. Während er alles probiert, um in seine eigentliche Zeit zurückzukehren, versuchen seine Freunde Martha, Magnus und Franziska herauszufinden, wie Bartosz an den mysteriösen Ereignissen in ihrer kleinen Heimatstadt Winden beteiligt sein kann.

In den Hauptrollen sind erneut Louis Hofmann („Die Mitte der Welt“) Oliver Masucci („Er ist wieder da“), Lisa Vicari („Luna“), Moritz Jahn („Offline“) und Gina Alice Stiebitz („Womb“) zu sehen. „Dark: Staffel 2“ erscheint am 21. Juni 2019. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier anschauen: