Netflix - Dark: Offizielles Recap zur ersten Staffel veröffentlicht

Seit dem 21.06.2019 ist die 2. Staffel der deutschen Mysterie-Serie „Dark“ verfügbar. Dank der vielen Figuren, den unterschiedlichen Zeitebenen und dem recht verworrenen Plot, ist es leicht, den Überblick zu verlieren. Daher empfehlen wir euch den offiziellen Recap von Netflix.

Vor zwei Jahren startete die Ausstrahlung der ersten deutschen Netflix-Serie „Dark“. Das Werk der Regisseure Baran Bo Odar und Jantje Friese erfreute sich bereits nach wenigen Wochen großer Beliebtheit, weswegen eine Fortsetzung der düsteren Geschichte über Zeitreisen nur eine Frage der ... nun, ja, Zeit war. Seit heute ist die 2. Staffel bei Netflix angelaufen und viele Fans mussten verblüfft feststellen, dass sich die neue Folge nicht lange mit Erklärungen aufhält.

Ganz im Gegenteil, wer die 1. Staffel zuletzt im Zeitraum ihrer originalen Ausstrahlung gesehen hat und diejenigen unter uns, deren Gedächtnis sich weigert ordentlich mitspielen, haben im aktuellen Akt durchaus Probleme, der Geschichte zu folgen. Hinzu kommt, dass die Ereignisse in „Dark“ schon immer recht kompliziert waren und es bereits 2017 schwerfiel, den Überblick zu wahren.

„Dark“: Recap zu Staffel 1

Es gibt verzwickte Verknüpfungen unter den Verwandtschaftsstrukturen der Familien und verschiedene Zeitebenen, welche die volle Aufmerksamkeit der Zuschauer für sich beanspruchen. Da kann das eine oder auch andere Detail durchaus einmal durch die Lappen gehen, was in „Dark“ mitunter dazu führt, dass manch einer nichts mehr versteht.

Um euch dieses Schicksal zu ersparen, solltet ihr in Erwägung ziehen, die 1. Staffel erneut zu gucken. Wisst ihr schließlich noch, was es mit dem Priester mit dem schwarzen Hut auf sich hat? Oder wer in den verschiedenen Zeitebenen mit wem verwandt ist und was dies für die Geschichte bedeutet? Wenn nicht, dann erwartet darauf in Staffel 2 vorerst keine Antworten.

Sollte es euch an Zeit mangeln oder schlichtweg die Lust dazu fehlen, noch einmal zehn Folgen anzuschauen, gibt es eine gute Alternative. Netflix hat vor Kurzem ein Recap-Video online gestellt, welches die Ereignisse der 1. Staffel zusammenfügt. Zwar erfahrt ihr so nicht jedes Detail, dafür seid ihr weitgehend wieder auf dem neuesten Stand.