Netflix - Daredevil eingestellt, Staffel 4 erscheint nicht mehr auf Netflix

Das Seriensterben auf Netflix trifft aktuell die Marvel-Kategorie. Nach Iron Fist und Luke Cage folgt nun die beliebte Serie Daredevil. Staffel 4 wurde hochoffiziell gecancelt. Disney Plus ist scheinbar auf dem Vormarsch.

Marvel-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Viele Netflix-Abonnenten sind womöglich schon über die ersten drei Staffeln von Daredevil gestolpert. Falls ihr bereits auf die nächste Staffel wartet, müssen wir euch leider enttäuschen. Bei dieser Anzahl wird es nun final bleiben, eine 4. Staffel kommt nicht mehr auf Netflix. Die Verantwortlichen von Netflix schreiben:

''[...] obwohl es für die Fans schmerzhaft ist, ist es wohl besser, dieses Kapitel auf dem Höhepunkt zu beenden.''

Sie bedanken sich bei allen Beteiligten wie dem Showrunner Erik Oleson oder dem geistigen Kopf Drew Goddard sowie den Fans. Netflix versichert zudem, dass Staffel 1 bis 3 noch mehrere Jahre auf der VoD-Plattform zur Verfügung stehen werden und die Fans Daredevil in anderen Marvel-Projekten zu Gesicht bekommen werden. Allerdings ist noch unklar, in welcher Form genau, ob es dann Charlie Cox als Matt Murdock sein wird und auf welchem VoD-Streaming-Dienst dies passiert.

Netflix Diese Serien und Filme sind nur noch kurze Zeit verfügbar

Disney+ auf dem Vormarsch?

Aber warum eine so gefeierte Serie aus dem Programm entfernen? Das Feedback der Zuschauer war durch die Bank positiv und die Filmkritiker haben der Serie viel Zuspruch gegeben. Für einige ist es sogar die beste Marvel-Serie auf Netflix, wenn man sich die Rückmeldungen im Netz ansieht. Warum die Serie schließlich aus dem Programm genommen wurde, lässt sich nur spekulieren.

Eine Möglichkeit ist, dass Disney den Weg schon einmal freiräumen möchte für den hauseigenen Streaming-Dienst Disney Plus und die Lizenzgebühren - die Netflix an Disneys ABC Studios entrichten muss - ordentlich angezogen hat. Im vergangenen Oktober ließ Netflix bereits verlauten, dass Iron Fist und Luke Cage eingestampft werden. Offen ist die Frage, wie es sich mit The Punisher und Jessica Jones verhält. Es ist gut denkbar, dass die Charaktere nach dem Ende auf Netflix allesamt Einzug auf Disney Plus halten werden. Fest steht immerhin, dass Disney auf Disney Plus ein umfangreiches Marvel-Programm anbieten wird. Neben Filmen wird es die eine oder andere Serie ins Programm schaffen. Unter anderem ist eine Serie rund um den Charakter Loki aus dem Marvel-Film Thor bestätigt, die mit Tom Hiddleston als Schauspieler auftrumpfen soll.

Alle bisherigen Infos zum VoD-Streaming-Dienst von Disney erhaltet ihr hier in der Übersicht:

Disney Plus Neuer Streaming-Dienst erhält Name und Starttermin