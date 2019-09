Netflix - Big Mouth: Starttermin und erster Trailer zur dritten Staffel der provokativen Serie

Netflix provokative Animationsserie „Big Mouth“ ist zurück. Der erste Trailer verspricht noch verrücktere und schmutzigere Abenteuer und verrät uns den Starttermin der dritten Staffel.

Netflix „Big Mouth“ ist wahrscheinlich das neue „American Pie“, denn die provokative Serie bringt ihre jungen pubertierenden Helden in schmutzige und peinliche Situationen, die meistens mit Sex und Körperproblemen zutun haben. Nun geht die Show bereits in die dritte Runde und der erste Trailer verspricht noch verrücktere und fremdschämdere Momente für Nick, Andrew, Jessi und Co.

Big Mouth feat. Queer Eye

Die vom Comedian Nick Kroll produzierte Animationsserie „Big Mouth“ hat uns in den letzten zwei Staffeln viele Momente zum Lachen gegeben, denn die Show schreckt nicht vor provokativen Themen wie sexuelles Erwachen, Masturbation und jugendliche Triebe zurück. Auch die dritte Staffel, die ab dem 04. Oktober 2019 auf Netflix erscheinen soll, hat davon einiges in petto.

Der erste Trailer verspricht neue urkomische Situationen für Nick, Andrew, Jessi und den Rest der Freunde, die im alltäglichen Schulleben mit ihrem sexuellen Erwachen klarkommen müssen. Was schon in den ersten zwei Staffeln für Fremdschämen sorgte, scheint die dritte Season noch einmal zu verdoppeln. Denn dieses Mal geht es unter anderem um Themen wie Inzest.

Doch Hilfe naht, denn eine andere Netflix Original-Serie hat einen Gastauftritt in der Animationswelt von „Big Mouth“. Die Lebens- und Modeberater von „Queer Eye“, eine der erfolgreichsten Sendungen auf Netflix, probieren dem oft unbehelflichen Coach Steve einen neuen Look zu verschaffen, um endlich einmal Erfolg in der Liebe zu haben.

„Big Mouth“ Staffel 3 erscheint am dem 04. Oktober 2019 auf Netflix. Den ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen: