Netflix - Beverly Hills Cop 4 mit Eddie Murphy angekündigt

Jetzt also doch: Eddie Murphy kehrt als Axel Foley in der Action-Komödie „Beverly Hills Cop 4“ zurück. Statt eines geplanten Kinofilms springt nun der Streaming-Dienst Netflix ein. Wirklich glücklich scheint Eddie Murphy darüber aber nicht zu sein.

Axel Foley ist zurück: Seit Jahren schon gibt es Pläne für eine Fortsetzung der 80er Jahre Kultreihe „Beverly Hills Cop“ mit Eddie Murphy. Jetzt gibt es neue Hoffnung: Netflix kündigt Eddie Murphys Rückkehr in „Beverly Hills Cop 4“ an. Die Action-Komödie von Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer sollte eigentlich Paramount Pictures ins Kino bringen. Konkrete Pläne gibt es schon seit dem Jahr 2016, doch irgendwie wollte die Produktion nicht so recht vorankommen.

Nun spring Netflix ein und wird den Film „Beverly Hills Cop 4“ umsetzen. Hauptdarsteller Eddie Murphy schlüpft darin erneut in seine Kultrolle als unkonventioneller Detective Axel Foley. Der Comedian feierte in den 80er und 90er Jahren seine größten Erfolge in diversen Kinokomödien. Er persönlich hat sich jahrelang für seine Rückkehr als Axel Foley eingesetzt.

Seine Reaktion auf den Netflix-Deal fällt aber wenig begeistert aus: So bedauert er mit einem Post auf Instagram, dass das Filmstudio Paramount nun doch nicht den Film drehen wolle. Auch dass „Beverly Hills Cop 4“ nun doch nicht wie geplant ins Kino kommt, stößt auf wenig Gegenliebe bei dem Schauspieler. Schließlich entwickelt er zeitgleich mit Paramount eine Fortsetzung eines seiner weiteren Kinohits "Der Prinz aus Zamunda", der Ende 2020 in die Kinos kommt.

Trotz der Kritik an das Filmstudio freut sich der 58-Jährige auf die erneute Zusammenarbeit mit Netflix. Schließlich stand Eddie Murphy zuletzt für den Netflix-Film „Dolemite is My Name“ vor der Kamera, der seit Kurzem auf dem Streaming-Dienst zu sehen ist. Wie seine Rückkehr als Axel Foley aussehen wird, bleibt spannend. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten.