Netflix - Bestellt fünf deutsche Original-Serien: Tribes of Europa, The Barbarians und mehr!

In die geistigen Fußstapfen der deutschen Netflix-Originalserie ''Dark'' werden bald neue Serien treten. Netflix hat offiziell bestätigt, dass fünf neue Originalserien aus Deutschland bestellt sind, die einem globalen Publikum gezeigt werden sollen.

In Zukunft wird es neuen Conent aus Deutschland auf Netflix zu sehen geben. Der VoD-Streaming-Dienst bewies mit dem Mystery-Drama Dark, dass in deutschen Produktionen durchaus Potenzial steckt. Die erfolgreiche Serie reiht sich fortan neben weiteren Serien aus Deutschland ein. Netflix bestellt fünf neue Originalserien.

Die Vizepräsidentin von Netflix Kelly Luegenbiehl ließ am vergangenen Donnerstag auf einer Medienkonferenz während der Medientage München verkünden, dass neue Originalserien aus Europa geplant seien, die 2019 zum Teil auf Netflix durchstarten. Die neuen Serien werden weltweit gezeigt. Sie meint dazu:

''Auf Netflix möchten wir ortsgebundene Geschichten mit globaler Attraktivität erzählen. Wir sind erfreut, dass wir diese Wirkung in diesen fünf Projekten gefunden haben, die - jede auf ihre eigene Weise - gleichermaßen unbestreitbar deutsch sind und zur selben Zeit Geschichten erzählen, die für Zuschauer auf der ganzen Welt relevant sind.''

Fünf deutsche Original-Serien

Allem voran wird sich ''The Barbarian'' mit der Schlacht im Teutoburger Wald auseinandersetzen. Die sogenannte Varusschlacht oder auch Hermannsschlacht versetzt die Zuschauer in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts. Die Germanen stellen sich dem Vormarsch des Römischen Imperiums in den Weg, die eine verheerende Niederlage einstecken sollten. Die Serie ist von den deutschen Drehbuchautoren Arne Nolting, Jan-Martin Scharf und Andreas Heckmann, während Sabine de mardt, Andreas Bareiss und Rainer Marquass als Produzenten auftreten.

Weiter geht es mit einer Sci-Fi-Serie namens ''Tribes of Europa'', die sich um drei Geschwister handelt, die im Jahre 2070 in einer postapokalyptischen Welt überleben müssen. Die Welt wurde nach einer globalen Katastrophe in zahllose Kleinstaaten geteilt und nun kämpfen einzelne Stämme um die Vorherrschaft. Die Geschichte wird von Philip Koch (Creator), Jana Burbach und Benjamin Seiler geschrieben.

In ''Don't Try This at Home'' versucht ein High-School-Schüler die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Nebenher eröffnet er mit seinem Freund das größte Online-Drogengeschäft Europas von zu Hause aus - was man als Teenager eben so in seiner Freizeit macht. Die Geschichte ist von Philipp Kässbohrer, Sebastian Colley und Stefan Titze. Produziert wird das Ganze von Lars Montag und Arne Feldhusen.

Parallel tun sich Komplizen Film und StickUp Films zusammen, um ''Skylines'' zu produzieren. Ein junger und begabter Hip-Hop-Produzent aus Frankfurt erhält hier die Chance seines Lebens, als er einen Vertrag bei Skyline Records unterschreibt. Doch vieles ändert sich, wenn die Welt der Musik, organisiertes Verbrechen und viel Geld aufeinandertreffen. Die Filmregisseure Dennis Schanz, Max Erlenwein und Soleen Yusef sind an Bord.

Das Schlusslicht bildet eine Miniserie, die jedoch noch keinen Namen hat. Jochen Laube, Fabian Maubach (beide von Sommerhaus Film) und Katharina Eyssen produzieren eine ''Holiday-Miniseries'' über eine Familie, die ein wahrlich verrücktes und herzergreifendes Weihnachtsfest abhält. Dabei treffen verschiedene Generationen aufeinander.