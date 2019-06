Netflix - Avengers Endgame-Macher arbeiten an Animationsserie Magic: The Gathering

© Netflix / Wizards of the Coast

Netflix geht eine neue Partnerschaft mit Wizards of the Coast ein und kündigt ein neues Animationsprojekt an, das sich um das weltweite Kartenspielphänomen „Magic: The Gathering“ dreht.

„Magic: The Gathering“ ist ein weltweit bekanntes Sammelkartenspiel mit Kreaturen, Helden und verschiedensten Lore-Texten. Das Spiel erschien erstmals 1993 und inzwischen sind über 20.000 Karten sowie 120 Sets in mehr als zehn Sprachen erschienen. Die Vielfältigkeit des Spiels regt nun Netflix zu einer Zusammenarbeit an, um aus dem Kartenspiel eine Animationsserie zu machen.

Für die Serie hat sich das Unternehmen namhafte Unterstützung gesichert. In Zusammenarbeit mit den Russo-Brüdern (Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame), dem Animationsstudio Bardel Entertainment („Rick & Morty“ und „Teen Titans GO!“) sowie Octopie Network bringt Netflix diese faszinierende Welt auf die TV-Bildschirme.

Die Geschichte dreht sich um die Planeswalker

Die Russo-Brüder gestalten gemeinsam mit Henry Gilroy (Star Wars Rebels, Star Wars: The Clone Wars) und Jose Molina („The Tick“, „Agent Carter“) eine neue Storyline, basierend auf „Magic: The Gathering“. Die Geschichte soll sich um die Planeswalker drehen, die einzigartigen, Magie nutzenden Helden und Schurken.

Laut den Russo-Brüdern sind sie schon von Anfang an große Fans von „Magic: The Gathering“ und dementsprechend „ist es für uns ein echt leidenschaftliches Projekt, diese Geschichte durch Animationen zum Leben zu erwecken“.

Wann die Serie das Licht der Welt erblicken und über die Bildschirme flackern wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden.