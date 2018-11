Netflix - Anime-Tipp: One Punch Man ab sofort auf Netflix

Anime-Nachschub wartet auf Netflix. One Punch Man steht fortan im Rahmen des VoD-Streaming-Dienstes zur Verfügung. Der vielseits beliebte Anime ist mit deutscher und japanischer Sprachausgabe verfügbar.

Der Anime-Katalog von Netflix wird immer größer. Der VoD-Streaming-Dienst wird kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt und so auch in puncto Anime. Die Anime-Serie One Punch Man steht ab sofort zur Verfügung. Die Adaption des gleichnamigen Manga wurde von Studio Madhouse produziert.

Netflix Dritte Staffel von Castlevania bestellt

Regie führte dabei Shungo Natsume, das Drehbuch stammt von Tomohiro Suzuki und die Charaktere stammen von Chikashi Kubota. Eine zweite Staffel des Anime ist auch bereits gebucht. Sie wird von Studio J. C. Staff produziert. Im April 2019 wird sie in Japan zu sehen sein. Wann sie nach Deutschland kommt, ist bisher jedoch unklar. Netflix schreibt zu One Punch Man:

''Er ist ein mächtiger Superheld, der jeden Gegner mit nur einem Schlag töten kann. Doch auf Dauer ist das zu langweilig, was ihn deprimiert und in eine Sinnkrise führt.''

Bis zum Release der zweiten Staffel können sich nun alle treuen Netflix-Abonnenten One Punch Man: Staffel 1 auf Netflix anschauen. Dabei gibt es Zugriff auf die deutsche und japanische Sprachausgabe. Und falls euch das nicht genügt, ist die 1. Staffel von KAZÉ auf DVD und Blu-ray erhältlich und an anderer Stelle hat Anime on Demand Staffel 1ebenfalls im Programm. Wir wünschen viel Spaß!

Netflix Neu im Dezember 2018: Alle Serien und Filme bekannt!