Netflix - Altered Carbon: Düstere Sci-Fi-Serie geht im Februar 2020 weiter - diesmal mit Anthony Mackie

Im Februar geht die 2. Staffel der düsteren Science-Fiction-Serie „Altered Carbon“ auf Netflix weiter. Ein erster Teaser-Trailer stellt den neuen Hauptdarsteller vor: Anthony Mackie wird zu Takeshi Kovacs.

Netflix kündigt für den 27. Februar 2020 die zweite Staffel der Science-Fiction-Serie Altered Carbon an, genau zwei Jahre nach dem Start der ersten Staffel der Cyberpunk-Serie im Jahr 2018.

Dabei müssen sich Fans der Serie auf eine wichtige Änderung gefasst machen: Hauptdarsteller Joel Kinnaman aus der ersten Staffel kehrt nicht zurück. Stattdessen springt Anthony Mackie für die Hauptrolle in Staffel 2 ein. Der Schauspieler war zuletzt als Superheld Sam Wilson alias Falcon in MCU-Filmen wie „Marvels Avengers: Endgame“ zu sehen und spielt in der kommenden Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ auf Disney Plus mit.

Netflix Neue Serie Altered Carbon verspricht Blut und Morde

Neue Staffel mit neuem Hauptdarsteller

In der Science-Fiction Serie ist Anthony Mackie fortan als Takeshi Kovacs zu sehen. Da im Film die Persönlichkeit eines Menschen auf einem Chip gespeichert wird, kann sie jederzeit in einen anderen Körper verpflanzt werden. Damit dürfte die wechselnde Erscheinung der Hauptfigur eine passende Erklärung finden. Bereits in der ersten Staffel wurden frühere Kovacs vorgestellt, bis hin zum Original (gespielt von Will Yun Lee).

„Altered Carbon“ basiert auf einer Romanvorlage von Richard Morgan aus dem Jahr 2002 und spielt in einer dystopischen Zukunft. Im 24. Jahrhundert ist es möglich, das Bewusstsein eines Menschen mit seinen Erinnerungen auf einem sogenannten kortikalen Stack zu speichern, um ihn in einen anderen Körper, genannt Sleeves, zu transferieren. Nach dem Tod des ehemaligen Elitesoldat Takeshi Kovacs, wird sein Stack rund 300 Jahre später in den Körper eines Polizisten übertragen, der den Auftrag erhält, einen Mord aufzuklären.

In den 10 neuen Folgen der 2. Staffel dürfte Takeshi Kovacs neue Aufträge erhalten, die aber noch nicht näher genannt werden. Auch der erste kurze Teaser-Trailer verrät noch nicht viel über die Handlung: