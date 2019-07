Need for Speed - Heat: Name des neuen Ablegers offenbar geleakt

Es gibt anscheinend neue Details zum kommenden „Need for Speed“-Ableger. So wurde der Titel des Spiels wohl nun bereits im Vorfeld bekannt.

Dass an einem neuen Need for Speed-Teil gewerkelt wird, wissen wir schon seit einiger Zeit. Abseits dessen ist aber noch nichts zur Raser-Action bekannt. Nun wissen wir dank eines österreichischen Händlers aber offenbar den Titel.

Need for Speed Heat

So listet Gameware.at das Spiel für die PS4 und Xbox One unter dem Titel "Need for Speed Heat". Begleitet wird der Produkteintrag von einem Platzhaltercover. Bislang handelt es dich dabei noch nicht um offizielle Informationen.

Es wird gemunkelt, dass das Rennspiel endgültig auf der gamescom 2019 vorgestellt wird. Dann dürfen wir wohl auch erste Szenen aus dem Spiel erwarten.

gamescom 2019 Axel Voss zu Gast am Messe-Mittwoch

Die gamescom findet in diesem Jahr vom 20. bis 24. August in Köln statt. Womöglich müssen wir gar nicht bis dahin warten. Bereits am Abend vor dem eigentlichen Messeauftakt erwartet uns das gamescom Opening Night Live-Event. Die von Geoff Keighley moderierte Show soll so einige Ankündigungen und Weltneuheiten in petto haben.