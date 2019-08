Need for Speed: Heat - Neue Gameplay-Videos zeigen verschiedene Rennen und Tuning-Optionen

Das erst kürzlich angekündigte Rennspiel „Need for Speed: Heat“ liegt auf der gamescom 2019 in spielbarer Form vor. Zwei neue Gameplay-Videos zeigen die Rennen bei Tag sowie bei Nacht und liefern einen Eindruck von den umfangreichen Tuning-Optionen.

Der Arcade-Racer Need for Speed: Heat gehört rund eine Woche nach seiner Enthüllung zu den heißesten Titeln der gamescom 2019. Zwei neue Gameplay-Videos stimmen jetzt auf das Rennspiel ein.

Need for Speed: Heat Brandheiß: Erster Gameplay-Trailer auf der gamescom veröffentlicht

Tag- und Nachtrennen in Need for Speed: Heat

Wie wir bereits wissen bietet „Need for Speed: Heat“ verschiedene Rennen bei Tag und bei Nacht. Sobald es dunkel wird nimmt auch die Aggressivität der Cops zu, die dem illegalen Treiben ein jehes Ende setzen wollen.

Die Kollegen von IGN konnten zwei umfangreiche Gameplay-Videos aus „Need for Speed: Heat“ aufzeichnen, die einen sehr guten ersten Eindruck vom Spiel ermöglichen. Schnell wird klar, dass uns vor allem aus technischer Sicht ein ganz heißes Eisen erwartet.

Vor allem im nächtlichen Renn-Event werden wohlige Erinnerungen an das legendäre „Need for Speed: Underground“ wach. Das zweite Video beschäftigt sich mit den umfangreichen Tuning-Optionen der 127 Boliden, allerdings lässt sich auch das Aussehen eurer Spielfigur anpassen.

Need for Speed: Heat Vollständige Fahrzeugliste enthüllt - Diese 127 Boliden erwarten euch

Erscheinen wird „Need for Speed: Heat“ am 08. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Dank der offiziellen Companion-App könnt ihr schon jetzt an euren Wagen schrauben und diese später in die finale Version übernehmen.