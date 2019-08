Need for Speed: Heat - Enthüllung heute im Livestream, Name und erste Bilder geleakt

Electronic Arts wird den neuesten Ableger der Rennspiel-Reihe „Need for Speed“ heute Nachmittag enthüllen. Die Vorstellung des neuen Racers könnt ihr im Livestream verfolgen. Bereits im Vorfeld wurden nun offenbar der Name und erste Bilder geleakt.

Bereits gestern berichteten wir, dass Electronic Arts heute Nachmittag das neue Need for Speed ankündigen wird. Heute folgt die Gewissheit, denn der offizielle Reveal-Livestream ist ab sofort verfügbar. Zeitgleich wurden nun bereits der Name und erste Bilder des Rennspiels geleakt.

Need for Speed Neuer Ableger wird wohl Mittwoch offiziell enthüllt

Need for Speed 2019 wird heute enthüllt

Seit Anfang der Woche ziert die offizielle Website der „Need for Speed“-Reihe ein Countdown, der heute Nachmittag um 15:00 Uhr abläuft. Mittlerweile haben die die Gewissheit, dass Electronic Arts den neuesten Serienteil heute ankündigen wird.

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Serie ist bereits jetzt der Livestream verfügbar, der heute Nachmittag den Reveal-Trailer zeigen wird. „Burn all limits“ lautet zumindest der Videobeschreibung nach das Motto des neuesten Ablegers.

Wir gehen davon aus, dass der erste Trailer auf das Rennspiel einstimmen wird, erste Gameplay-Szenen allerdings erst später auf der Website des Spiels folgen werden. Zudem ist davon auszugehen, dass das neue „Need for Speed“ beim Messeauftritt von Electronic Arts auf der gamescom 2019 eine zentrale Rolle spielen dürfte.

Neuer Serienteil wird Need for Speed: Heat heißen

Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass der neueste Ableger auf den Namen „Need for Speed: Heat“ hören wird. Dieser Name wurde bereits Ende Juli von einem österreichischen Shop geleakt.

Einen weiteren Hinweis auf den Namen liefert allerdings auch der Link zum Livestream für den heutigen Nachmittag. Allerdings nur, wenn ihr den Stream über die offizielle Facebook-Seite des Spiels aufruft.

Denn dann weist die URL-Zeile des Browsers den Text „nfs-heat-reveal-trailer“ auf, die die normale YouTube-URL nicht anzeigt. Eine weitere Bestätigung des Namens liefert zudem das öffentlich zugängliche Backend des Videoservice, wie AllGamers herausfand. Dort finden sich neben einem Bild, das das Logo darstellt, auch erste Screenshots aus dem Rennspiel.

© Electronic Arts

Schickt uns NFS: Heat nach Miami?

Bereits das geleakte Logo deutet darauf hin, dass es uns in „Need for Speed: Heat“ nach Miami verschlagen könnte. Immerhin erinnert das Logo in seiner Farbgebung stark an „Miami Vice“ oder „GTA Vice City“.

Das zweite Bild hingegen zeigt eine tätowierte Frau in einem schicken (modernen) Sportwagen, während der Hintergrund ebenfalls auf Miami als Handlungsort hindeutet. Ein 80er-Setting fällt damit schon mal flach. Auch der Untertitel Heat und die Videobeschreibung würden zu diesem Szenario passen.

© Electronic Arts

Unklar ist, ob es sich bei der Dame im Auto um die Protagonistin des Spiels handelt. Denkbar wäre, dass „Need for Speed: Heat“ einen ähnlich cineastischen Storyansatz bietet, wie sein direkter Vorgänger Payback.

gamescom 2019 EA ohne eigener Pressekonferenz auf der Messe

Die getönten Scheiben des Sportwagens erlauben dann aber wiederum den Schluss, dass der neueste Serienteil zu den umfangreichen Tuning-Optionen der gefeierten „Need for Speed: Underground“-Ableger zurückkehren könnte.

Bereits im Mai hatte Global Community Engagement Manager Ben Walke im Forum von Electronic Arts die Tuning-Aspekte der Reihe als Kernfeature auserkoren. Übrigens unter dem Post-Titel "Under the Hood: Turning up the Heat", der also ebenfalls offenbar einen Hinweis auf den Titel des neuesten Ablegers beinhaltete.

Genaueres werden wir dann vermutlich heute Nachmittag wissen. „Need for Speed: Heat“ soll noch in diesem Jahr erscheinen.