Need for Speed: Heat - 2 Stunden neues Gameplay veröffentlicht

Ausgewählte Partner durften auf der gamescom 2019 deutlich mehr Zeit mit „Need for Speed: Heat“ verbringen als andere Spieler. Nun hat einer von ihnen satte zwei Stunden an Gameplay-Material veröffentlicht.

Erst vor kurzem angekündigt, doch schon jetzt kursieren zu Need for Speed: Heat zahlreiche Gameplay-Videos im Netz. Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen will, hat ab sofort also die beste Möglichkeit dazu – zum Beispiel mit einem satte zwei Stunden andauernden Video.

Ausgewählte Partner bekamen im Rahmen der gamescom 2019 die Möglichkeit, an mehreren unterschiedlichen Stationen mit „Need for Speed: Heat“ Zeit zu verbringen. YouTuber CROWNED schnitt seine Eindrücke zusammen und konnte insgesamt 2 Stunden und 15 Minuten an Material sammeln.

Zu sehen ist eigentlich alles, was es in der gamescom-Demo überhaupt zu sehen gab. Dazu gehören mehrere Rennen und die Tuning-Optionen. Zu bedenken ist, dass es sich nicht um zusammenhängendes Gameplay handelt, sondern mehrere Aufnahmen zusammengefügt wurden.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen: