Naughty Dog - Stray's Cross: Offenbar eine ganz neue IP neben The Last of Us 2 in Arbeit

Angeblich befindet sich bei Naughty Dog aktuell eine ganz neue IP in Entwicklung. Wir klären auf, was sich hinter dem Spiel mit dem Codenamen „Stray's cross“ verbirgt. In einer vorherigen News berichteten wir euch bereits von einem angeblichen Geschäftstreffen von Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog, bei dem man sich auf das Erscheinungsdatum von The Last of Us 2 geeinigt haben soll. Während dieses Treffens gab es noch eine weitere Ankündigung. The Last of Us 2 Erscheinungsdatum wurde angeblich während Treffen von Sony und Naughty Dog festgelegt „Stray's Cross“: Neues Spiel bei Naughty Dog in der Entwicklung? So soll nach Informationen eines Mitarbeiters von Naughty Dog das zweite Produktionsteam des Studios erstmals eine ganz neue IP gegenüber den Verantwortlichen von Sony vorgestellt haben. Diese neue IP befindet sich aktuell in Entwicklung, besitzt aber noch keinen finalen Namen. Der Codename, der aktuell für das Spiel benutzt wird, lautet „Stray`s cross“. Dabei handelt es sich nach ersten Beschreibungen um ein Action-Adventure mit Steampunk-Elementen in der Ego-Perspektive. Zwei Protagonisten, die unterschiedlicher kaum sein könnten Das Spiel soll über zwei Protagonisten verfügen. Zum einen wäre da eine ehemalige Wissenschaftlerin, die sich für Zeitreisen interessiert und auf Dokumente stößt, die sie auf die Spur eines großen Geheimnisses bringen sollen. Zum anderen nimmt ein gesuchter, krimineller Mann einen großen Teil der Handlung ein. Es handelt sich dabei um einen Bauarbeiter, der wegen des Beschützens eines ebenfalls gesuchten Freundes während einer Schießerei mit der Polizei inhaftiert wurde. Im Bezug auf die Handlung wurde ebenfalls ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. So geht es angeblich um einen geheimen Konflikt, der eine sehr lange Zeit schon andauert und zum Ruin der Gesellschaft führen soll. Zu Beginn des Spiels treffen sich die beiden Protagonisten per Zufall und müssen zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu verfolgen. © Naughty Dog

