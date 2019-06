Naughty Dog - The Last of Us und Uncharted lassen sich bald nur noch offline spielen

Mit reichlich Melancholie haben die Entwickler bei Naughty Dog verlauten lassen, dass gleich drei ihrer Spiele demnächst nur noch offline spielbar sein werden. Damit geht für sie eine Ära zu Ende, die das Studio und die PlayStation 3 sehr geprägt und viele Gamer begeistert hat.

„Nachdem sie mehr als zehn Jahre ihren Dienst geleistet haben, werden wir die Multiplayer-Server von einigen Spielen auf der PS3 am 03. September 2019 verabschieden. Darunter befinden sich Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, The Last of Us und The Last of Us: Left Behind. Es ist bittersüß, um es gelinde auszudrücken.“