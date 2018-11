N64 Mini - US-Händler listet Konsole in Google-Anzeige

Die Ankündigung einer N64 Mini-Konsole könnte unmittelbar bevorstehen. Die Hinweise auf eine neue Retro-Konsole verdichten sich. Nun sorgt ein bekannter US-Händler in einer Google-Anzeige für neue Spekulationen.

Retro-Konsolen wie das NES Mini und sein Nachfolger SNES Mini sind für Nintendo ein voller Erfolg. Kurz nach Erscheinen der Miniatur-Konsole kündigten die Japaner bereits ihr Interesse an weiteren Neuauflagen an. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass das N64 Mini in Kürze offiziell angekündigt werden könnte.

N64 Mini Kommt offenbar dieses Jahr, Classic-Konsole anscheinend in Arbeit

Ankündigung des N64 Classic Edition noch in diesem Monat?

Die Gerüchte um ein N64 Mini halten sich seit der Veröffentlichung der Miniatur-Neuauflage des SNES vor einem Jahr hartnäckig. Bereits im Oktober 2017 reichte Nintendo ein Patent für einen N64-Controller innerhalb der Europäischen Union ein.

Für weitere Spekulationen sorgt nun der bekannte US-Händler Target, der eine Google-Anzeige für die Konsole unter dem Namen „N64 Classic Edition“ geschaltet hat. Diese Anzeige kann allerdings nur in den USA aufgerufen werden.

Auch die Spieleseite Gamingintel will unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen erfahren haben, dass das N64 Mini noch in diesem Monat der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

Die Markteinführung sei - pünktlich zum Weihnachtsgeschäft - für Dezember 2018 geplant, heißt es weiter. Im Leak ist von insgesamt 30 vorinstallierten Spielen die Rede, von denen fünf Titel namentlich genannt werden:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Puyo Puyo Sun 64 (möglicherweise nur in Japan)

Banjo-Kazooie

25 weitere, nicht näher genannte Spiele

Natürlich hat sich Nintendo nicht zu dem Leak geäußert und ein N64 Mini bislang nicht offiziell angekündigt. Doch das könnte sich bereits in Kürze ändern, wir jedenfalls sind gespannt.