N64 Mini - Laut Nintendo-Chef derzeit nicht in Planung

Herbe Enttäuschung für alle, die noch in diesem Jahr auf ein N64 Mini gehofft hatten. In den vergangenen Wochen häuften sich die Gerüchte über die neue Retro-Konsole. Doch wie der Chef von Nintendo of America jetzt klarstellt, ist die Konsole derzeit nicht geplant.

2016 das NES, ein Jahr später das SNES: Da wäre es in diesem Jahr doch eigentlich Zeit für das N64 Mini. Besonders, da in den vergangenen Wochen vermeintliche Leaks zur Miniatur-Neuauflage die Runde machten. Hoffnungen, die Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, nun im Keim erstickt.

N64 Mini US-Händler listet Konsole in Google-Anzeige

N64 Mini derzeit nicht in Planung, aber nicht ausgeschlossen

In einem Gespräch mit Kotaku äußerte sich Fils-Aime über die Zukunftspläne von Nintendo und kam dabei auch unweigerlich auf das N64 Mini zu sprechen. Mit dem NES Mini und SNES Mini habe man versucht, die Wartezeit zwischen Wii U und Nintendo Switch zu überbücken.

Aktuell konzentriere man sich bei Big-N jedoch vollständig auf die aktuelle Hybridkonsole und den im September angelaufenen Nintendo Switch Online-Service. Daher macht die Veröffentlichung einer weiteren Retro-Miniaturkonsole derzeit keinen Sinn. Ganz ausschließen will Fils-Aime das N64 Mini jedoch nicht.

„Ich würde niemals etwas komplett ausschließen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ein N64 Classic derzeit nicht in Planung ist.“

Reggie Fils-Aime ist grundsätzlich niemand, der Neuheiten im Rahmen eines Interviews ankündigt. Allerdings deutet alles darauf hin, dass sich Fans einer weiteren Miniatur-Konsole wohl noch ein wenig länger gedulden müssen.