Mortal Kombat 11 - Der Terminator wird im neuen Gameplay-Trailer vorgestellt

„Mortal Kombat 11“ bekommt kybernetischen Nachwuchs! Am heutigen Tag wurde der neue epische Gameplay-Trailer zum T-800 als neuer spielbarer Charakter veröffentlicht.

Der Terminator löst bald erneut sein Versprechen ein und kehrt auf die große Leinwand zurück. Am 24. Oktober 2019 startet nämlich „Terminator: Dark Fate“ in den deutschen Kinos, um die Geschichte nach „Terminator 2: Judgement Day“ weiterzuerzählen.

Wie könnte man diese epische Rückkehr der Paraderolle Arnold Schwarzeneggers besser zelebrieren als mit der Implementierung seines Charakters in Mortal Kombat 11? Das dachten sich die Entwickler des ikonischen Fighting-Games offenbar ebenso und setzten das Ganze in die Tat um. Wie, das zeigt der neue Gameplay-Trailer.

Terminator: Dark Fate Arnies T-800-Comeback zeigt sich im neuen Trailer

Der T-800 in Mortal Kombat 11

In einem neu veröffentlichten Trailer wird der neue Kampf-Charakter vorgestellt und dabei wird klar: Der Terminator ist in „Mortal Kombat 11“ nicht weniger tödlich als in der Filmvorlage – im Gegenteil. Mit seinen übermenschlichen Kampffertigkeiten und neusten technologischen Gadgets ist er seinen Gegnern offenbar haushoch überlegen.

Wer also sehen will, wie eindrucksvoll Cyborg-Arni seine Feinde terminiert, schaut sich einfach den brandneuen, unten eingebetteten Trailer an.

