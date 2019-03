Mortal Kombat 11 - Erhielt direkt eine Ab-18-Jahren-Freigabe: Erscheint in Deutschland völlig ungeschnitten

Ein wenig überraschend darf das Prügelspiel „Mortal Kombat 11“ in Deutschland völlig ungeschnitten erscheinen, obwohl die Inszenierung alles andere als harmlos daherkommt. Wie es heißt, habe der Titel von der USK direkt eine Ab-18-Jahren-Freigabe erhalten.

Fans wussten bislang nicht, in welcher Form Mortal Kombat 11 in Deutschland erscheinen würde. Nun gibt es endlich Gewissheit: Die USK hat eine Ab-18-Jahren-Freigabe erteilt. Demnach darf das Beat 'em Up in Deutschland völlig ungeschnitten veröffentlicht werden, sodass es keinerlei Unterschiede gegenüber der internationalen Version gibt.

Das ist überraschend, da der Titel in Sachen Splatter, im Gegensatz zum Vorgänger, noch einmal eine Stufe zugelegt hat und eine Menge Blut spritzt, vor allem die Fatalities werden geradezu zelebriert. Laut Warner Bros. hat „Mortal Kombat 11“ von der USK sogar direkt eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten, weshalb das Spiel öffentlich ohne Einschränkungen beworben werden kann.

Zwei neue, spielbare Charaktere

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben heute im Rahmen des Kombat Kasts außerdem zwei neue, spielbare Charaktere enthüllt und einen neuen Gameplay-Trailer zu „Mortal Kombat 11“ veröffentlicht. In den Hauptrollen befinden sich Cassie Cage und Kano.

„Mortal Kombat 11“ erscheint am 23. April 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.