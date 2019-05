Mortal Kombat 11 - Dieses Easter Egg zollt Toy Story seinen Tribut

Wie jedes moderne Spiel ist auch „Mortal Kombat 11“ mit Easter Eggs vollgestopft. Jetzt haben einige User ein Secret entdeckt, das einem der beliebtesten Filme von Disney seinen Tribut zollt: „Toy Story“

Schon vor einigen Tagen haben wir euch davon berichtet, dass sich in Mortal Kombat 11 ein Easter Egg zu einem Disney-Film versteckt. Doch mit dem Secret rund um „Frozen“ ist noch lange nicht Schluss. In „Mortal Kombat 11“ könnt ihr auch in den Genuss einer Anspielung auf „Toy Story“ kommen.

Wie ein Reddit-User festgestellt hat, wird diese bei einem Fatality-Move von Kämpfer Johnny Cage ausgelöst. Dabei hält er - egoistisch wie er nun mal ist - eine Action-Figur mit seinem eigenen Antlitz in die Kamera, während er seinen Gegner in Einzelteile zerlegt. Doch sieht man genauer hin, lässt sich das Easter Egg entdecken.

Es steht natürlich auf dem Schuh der Action-Figur. So wie einst Andy in „Toy Story“ den Stiefel von Woody mit seinem Namen versehen hat, wurde auch Johnnys Action-Figur von seiner Tochter Cassie verschönert. Dadurch wird dem einstigen Egomanen ein bisschen mehr Tiefe verliehen.

Auf Reddit freuen sich die Fans von „Mortal Kombat 11“ deshalb nicht nur über das Easter Egg zum Disney-Film, sondern eben auch über den liebenden Vater, der doch eine weiche Seite zeigen kann. „Mortal Kombat 11“ ist seit dem 23. April 2019 für PC, Xbox One und PS4 erhältlich. Die Version der Nintendo Switch erscheint am 10. Mai 2019.