Mortal Kombat 11 - Blutig und brutal: Neues Kampfspiel offiziell angekündigt

Das neue Spiel der NetherRealm Studios wurde offiziell angekündigt. Mortal Kombat XI kehrt zurück und bringt bekannte Charaktere abermals aufs Schlachtfeld, die sich in brutalen Kämpfen nicht schenken.

Scorpion, Sub-Zero und weitere bekannte Kämpfer geben sich in Bälde abermals aufs virtuelle Fressbrett. Es wird wieder blutig und brutal im Beat'em-up Mortal Kombat XI.

Mortal Kombat 11 Motion-Capture-Schauspieler bestätigt, sie arbeiten bereits am Nachfolger

Mortal Kombat XI

Die NetherRealm Studios arbeiten an einem Sequel zu Mortal Kombat X. Ein erster Teaser-Trailer ist im Rahmen der Game Awards 2018 präsentiert worden. Er zeigt schon jetzt die ersten Charaktere, die sich buchstäblich bis auf die Knochen bekämpfen.

Es soll alte und neue Kämpfer geben. Die Spieler dürfen sich über einen cineastischen Story-Modus freuen. Außerdem geben die Entwickler zu verstehen:

''Die neue Grafik-Engine zeigt jede Knochenerschütterung, augenaustretende Momente und bringt den Kampf so nahe, dass du ihn fühlen kannst.''

Und es gibt noch ein paar Details mit auf den Weg. Wer jetzt Mortal Kombat XI vorbestellt, erhält den Krieger Shao Khan als Vorbestellerbonus obendrauf. Zudem garantiert eine Vorbestellung den Zugang zur kommenden Beta des Spiels.

Am 17. Januar 2019 soll ein Reveal-Event stattfinden. Der Titel wird am 23. April 2019 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Den Teaser-Trailer haben wir unterhalb der News für euch eingebunden: