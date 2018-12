Monster Hunter World - Winterstern-Fest lockt mit vielen neuen Inhalten

Monsterjäger aufgepasst: In Monster Hunter World ist das Winterstern-Fest gestartet. Knapp zweieinhalb Wochen Zeit bleiben euch, um euch in zahlreichen Event-Quests und Beutezügen exklusive Belohnungen zu sichern.

Pünktlich zum 01. Dezember hat Capcom in Monster Hunter World das Winterstern-Fest gestartet. Bis zum 17. Dezember 2018 habt ihr Zeit, euch in zahlreichen besonderen Aufträgen und Beutezügen exklusive Belohnungen zu sichern. Als erstes Ingame-Event dürfen PC-Spieler und Monsterjäger auf PlayStation 4 und Xbox One gleichzeitig loslegen.

Der Winter naht

Das Winterstern-Fest in Monster Hunter World lockt mit zahlreichen besonderen Missionen und Beutezügen, einige Event-Quests aus vorangegangenen Events kehren ebenfalls zurück. Die Shops im Spiel warten zudem mit besonderen Rabatten auf, ideal also, um euren Vorrat an Items aufzustocken.

Für den täglichen Login und die täglich befristeten Beutezüge erhaltet ihr im Rahmen des Events Winterstern-Tickets, mit denen ihr die besonderen „Orion“ Event-Rüstungen herstellen könnt. Auch für Euren Palico gibt es eine neue Rüstung, dank der euer Begleiter wie ein Schneemann aussieht.

Die neue Event-Quest "Waldrand-Querulant" belohnt euch zudem mit Kraushuhn-Tickets, mit denen ihr den Krauskissen-Hammer schmieden und verbessern könnt. Ziel der Rang-4-Quest ist es, zwei Anjanath zu erledigen.

Auch die Crossover-Events wie der Extrem-Behemoth und die speziellen Sets aus Devil May Cry stehen im Laufe des Winterstern-Events wieder zur Verfügung. Neue Deko-Rüstungen wie eine dichte Augenklappe oder die „Wackelwurm-Kopf-Dekorüstung“ runden die neuen Inhalte ab.

Auf der offiziellen Homepage findet ihr den kompletten Überblick über das Event, welches noch bis zum 17. Dezember läuft. Der neue Trailer liefert euch einen ersten Eindruck davon, was euch im Rahmen der winterlichen Veranstaltung erwartet.