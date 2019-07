Monster Hunter World - Iceborne: PC-Version kommt erst 2020

Capcom hat bestätigt, dass „Monster Hunter World: Iceborne“ auf dem PC erst im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Die Konsolenfassungen sollen wie geplant bereits im September erscheinen.

Wer auf dem PC sehnsüchtig auf die „Iceborne“-Erweiterung zu Monster Hunter World wartet, muss sich wohl oder übel gedulden: Wie Publisher Capcom jetzt bestätigte, soll der Release erst im Januar 2020 erfolgen.

Ursprünglich war lediglich vage von einer geplanten Veröffentlichung im kommenden Winter die Rede. Fans hofften dennoch, dass die PC-Version spätestens zum Weihnachtsgeschäft erscheint.

Konsolen-Release bleibt identisch

An dem Releasetermin von „Monster Hunter World: Iceborne“ für PlayStation 4 und Xbox One ändert sich derweil nichts. Hier ist weiterhin geplant, dass die Erweiterung am 06. September 2019 erscheint.

Sonderlich überraschend dürfte der späte Termin allerdings nicht sein. Bis zuletzt hing die PC-Version mit neuen Updates immer hinterher, auch der Release selbst erfolgte sieben Monate nach der Veröffentlichung für die Konsolen.

