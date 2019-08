Monster Hunter World - Iceborne: Aloy greift wieder zu den Waffen

„Horizon Zero Dawn“-Heldin Aloy wird sich wieder in die rauen Gefilde von „Monster Hunter World“ wagen. Für ein kommendes Event in der Iceborne-Erweiterung kehrt sie als spielbare Jägerin zurück.

Es ist fast schon Tradition, dass es in „Monster Hunter“-Spielen zu Crossover-Auftritten kommt. Das wird im kommenden Monster Hunter World: Iceborne nicht anders sein. Wie Capcom in einem neuen Trailer bestätigt, wird Aloy in einem speziellen Event verfügbar sein.

Monster Hunter World Iceborne: Gratis-Inhalte nach Release bestätigt

Aloy ist zurück

Für die Helden aus Horizon Zero Dawn wird es damit bereits das zweite Stelldichein mit den Giganten aus der „Monster Hunter“-Reihe sein. Passend zur eisigen Natur von Iceborne streift die versierte Jägerin mit ihrer Erscheinung aus dem DLC „Frozen Wilds“ umher. Passender geht's kaum.

Da „Horizon Zero Dawn“ ein Exklusivtitel für die PS4 ist, wird es das Event auch nur in der PS4-Version von „Monster Hunter World: Iceborne“ geben. Genauere Details wurden jedoch nocht nicht enthüllt.

Die Iceborn-Erweiterung von „Monster Hunter World“ erscheint am 06. September 2019. Besucher der gamescom 2019 können bereits reinspielen und den eisigen Drachen Velkhana bezwingen.