Monster Hunter Movie - US-Starttermin und erster Teaser-Trailer mit Filmausschnitten

Auf dem Shanghai Film Festival wurden erste bewegte Szenen aus Paul W.S. Andersons Verfilmung von „Monster Hunter“ gezeigt. Ein US-Starttermin steht außerdem fest.

Paul W.S. Anderson, seines Zeichens Regisseur von Videospiel-Verfilmungen wie „Mortal Kombat“ und „Resident Evil“, arbeitet bekanntlich mit einem 60-Millionen-US-Dollar-Budget an einer Film-Adaption von „Monster Hunter“. In den Hauptrollen sind Milla Jovovich als Artemis und Ron Perlman als Admiral vertreten. Auf einem Filmfestival in der chinesischen 23-Millionen-Einwohner-Metropole Schanghai wurde nun ein erster Teasertrailer mit Filmausschnitten gezeigt.

Mit Pfeilen und Feuer gegen Monster

Das Video ist ein relativ kurzes Vergnügen, zeigt jedoch atemberaubende Landschaften und ein gigantisches Biest, das sich spektakulär aus dem Wüstensand erhebt. Darüber hinaus sind diverse Protagonisten mit Pfeil und Bogen oder Feuerattacken in Aktion zu sehen. Der auf dem Event abgefilmte Trailer kann unter der Meldung in voller Länge begutachtet werden.

Mit dem Kinostart ist - zumindest in den USA - voraussichtlich im September 2020 zu rechnen. Die deutsche Kinopremiere dürfte zeitnah folgen. Die Dreharbeiten finden übrigens hauptsächlich in Kapstadt, Südafrika statt.