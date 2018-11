Monster Hunter Movie - Erste Bilder erinnern das Netz eher an Call of Duty

Die ersten Bilder zu Monster Hunter Movie sind da und sie erinnern das Netz eher an ein Kriegsspiel oder Kriegsfilm als an einen Film mit fantastischen Monstern.

Vor einiger Zeit berichteten wir erstmals über den Monster Hunter Movie, der bereits ab September 2018 in Produktion gegangen ist. Der Film zum Franchise von Monster Hunter sollte dabei rund 60 Millionen US-Dollar kosten und beliebte Schauspieler wie Milla Jovovich an Bord haben, die unter anderem aus Resident Evil bekannt ist.

Monster Hunter Movie Die Produktion kostet rund 60 Millionen US-Dollar, Milla Jovovich an Bord

Monster Hunter Movie ein Kriegsfilm?

Doch mittlerweile sind die ersten Bilder zum Dreh im Netz aufgetaucht und die Community fragt sich, in welche Richtung der Film denn nun gehen könnte. Es war zwar bereits bekannt, dass der Film in Cape Town, Südafrika gedreht wird, allerdings lassen die Bilder auf ein Kriegsszenario schließen. Ein Instagram-User schreibt wohl recht treffend:

''WTF machst du da? Habt ihr je das Videospiel gesehen. Da ist nichts mit Militär, Waffen und Autos. Bitte ruiniert nicht noch eine weitere Videospieladaption.''

Nun sind noch nicht alle näheren Details fest, allerdings könnte die Thematik doch schon ein wenig von dem gewohnten Fantasy-Gebilde abweichen, das wir in jedem Monster Hunter zu Gesicht bekommen. Die Bilder erinnern eher an Call of Duty oder Battlefield.

Aber ein wenig Entwarnung gibt es an dieser Stelle mit auf den Weg. Es soll nämlich so etwas wie ein Portal zu einer anderen Dimension im Film auftauchen, das sicherlich in eine Welt voller Monster aus den Spielen führt. Wir werden sehen, was Paul W. S. Anderson da aus dem Hut zaubert.

Wir haben die Bilder für euch unterhalb der News eingebunden, die Milla Jovovich auf ihrem offiziellen Instagram-Account geteilt hat. Am besten macht ihr euch ein eigenes Bild.

Monster Hunter World Gastauftritt von Devil May Cry angekündigt

Alternativ spielen wir dann vorerst Monster Hunter World, das Ende Januar diesen Jahres für die PS4 und Xbox One und im September 2018 für den PC veröffentlicht wurde, und warten derweil lieber auf den ersten Trailer.