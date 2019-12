Mixer - Star-Streamer Ninja stellt seine exklusiven Adidas-Schuhe Nite Jogger vor

Der beliebte Streamer Tyler „Ninja“ Blevins wurde im Sommer nicht nur durch Microsoft für Mixer abgeworben, auch der Sportartikelhersteller Adidas hat zeitgleich einen exklusiven Vertrag mit dem eSports-Stars abgeschlossen.

Twitch Ninja verlässt Twitch und wechselt zu Microsoft-Streaming-Plattform Mixer

Ninja präsentiert nun erstmals seine Kollektion adidas by Ninja „TIME IN“ Nite Jogger. Der Adidas-Sportschuh erscheint am 31. Dezember und wird in den Größen 35 - 49 für 149,95 EUR angeboten. Laut dem Hersteller soll der Sportschuh Ninjas Erfolgsgeschichte erzählen:

Der 28-Jährige gehört mit Millionen Followern zu den größten Streamern auf Twitch und Mixer. Bekannt wurde er vor allem durch den Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ von Epic Games.

Fortnite Mark Hamill und Ninja werden gemeinsam neue Inhalte enthüllen

Adidas arbeitet bereits mit eSport-Teams wie Heretics und Grow uP zusammen und möchte mit Ninja nun einen Schritt weiter im lukrativen Markt gehen. Ninja ist der erste Einzel-Star der Branche als Adidas-Originals-Partner. Neben den Schuhen dürften in Zukunft noch weitere Ninja Adidas-Artikel erscheinen.

Die Konkurrenz schläft nicht: Puma möchte ebenfalls auf dem Gamer-Markt mitmischen und stellte zuletzt die hauseigene Tetris-Kollektion im Stil des Spiele-Klassikers aus dem Jahr 1984 vor, während Nike im Sommer seine N64-Sneaker präsentierte.

So excited to share what I’ve been working on for my first drop with @adidasOriginals! The #adidasbyNinja “TIME IN” Night Jogger. Coming at you 12/31. #createdwithadidas pic.twitter.com/O6WdqHnuz6