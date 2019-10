Mixer - Ninja positiv überrascht von Shrouds Wechsel

Der ehemalige CS:GO-Profispieler Shroud (Michael Grzesiek) ist kurzerhand von Twitch nach Mixer mit seinem Livestream umgezogen. Er geht also einen ähnlichen Weg wie Ninja (Tyler Blevins) vor einigen Monaten und wird fortan nur noch auf dieser Streaming-Plattform von Microsoft live vor seinen Zuschauern spielen.

Der Wechsel kam für viele überraschend und so auch für Ninja, der sich passend dazu auf Twitter äußerte. Er meint, dass Shrouds Umzug nach Mixer eine große Nummer für die Plattform und die Streaming-Industrie darstelle. Er sei aufgeregt, noch mehr seiner Streams anzusehen und klingt guter Dinge:

Shroud making the move to @WatchMixer is seriously a massive move for the platform and the streaming industry. Excited to watch more of his streams!