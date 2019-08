Mixer - Ninja erreicht eine Million Follower

Der überraschende Wechsel des einstmals führenden Twitch-Streamers Tyler „Ninja“ Blevins zu Mixer ist für den jungen Amerikaner ein voller Erfolg. Binnen weniger Tage erreichte er einen neuen Follower-Meilenstein.

Twitch Zahlen bestätigen: Ninjas Wechsel auf Mixer war ein voller Erfolg

Ninjas Wechsel zu Microsofts Streaming-Plattform Mixer sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen in der Streaming-Szene. Nicht einmal eine Woche hat er benötigt, um bereits jetzt einen neuen Follower-Gipfel zu erreichen.

Gestern verkündete Ninja auf seinem Twitter-Account, dass sein Mixer-Kanal nun bereits eine Million aktive Follower aufweisen könne. Während das Abonnement ähnlich wie bei Twitch eine monatliche Gebühr kostet, lockte Microsoft mit einem besonderen Angebot für neue Nutzer.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud