Mixer - Das hält Ninja inzwischen von seinem Wechsel zur Microsoft-Plattform

Es ist erst einen Monat her, dass Ninja, der einstmals führende Streamer auf Twitch, seinen Wechsel zu Mixer vollzog. In The Tonight Show verriet der Amerikaner nun gegenüber Jimmy Fallon, was er inzwischen von seinem Umzug hält.

Die einstige Twitch-Größe Tyler „Ninja“ Blevins wechselte im August zu Microsofts eigener Video-Streaming-Plattform Mixer. Mit einer beeindruckenden Summe von 100 Millionen US-Dollar soll es dem Konzern gelungen sein, den Streamer von der Amazon-Tochter abzuwerben.

In einer aktuellen Ausgabe der The Tonight Show wurde Ninja nun von Moderator Jimmy Fallon gefragt, wie Blewins seine neue Plattform findet.

„Ich liebe es total“

Offenbar bereut Ninja seinen Sprung zu der neuen Streaming-Plattform keineswegs und führt ziemlich schnell all die Vorteile an, die sein Umstieg mit sich bringt:

„Ich hatte bereits viele unglaubliche Möglichkeiten, nachdem ich zu Mixer gewechselt bin, um frühzeitig auf Videospiele zuzugreifen und Spiele für andere Leute zu streamen. Es ist wirklich gut als Influencer."

So war ihm der Zugang zu Gears 5 weitaus früher als anderen ermöglicht worden und soll nicht das einzige Spiel sein, dass dem US-amerikanischen Streamer künftig vorab eröffnet wird. Dabei wird Blevins offenbar sogar in Release-Prozesse mit einbezogen, um die Spiele durch entsprechendes Teasen vorab anzuwerben.

Die von Ninja beschriebenen Exklusiv-Rechte bringen also, wie schon bei „Gears 5“, zahlreiche Zuschauer auf seinen Mixer-Kanal, da nur dort entsprechendes Gameplay- oder Trailer-Material vor offizieller Veröffentlichung gezeigt werden darf.

