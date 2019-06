Minecraft - YouTuber macht Minecraft in einer Item-Truhe spielbar

Der YouTuber SethBling ermöglicht das Spielen von „Minecraft“ im Menü einer klassischen Item-Truhe. Wer möchte, kann es selbst ausprobieren.

SethBling, Betreiber eines YouTube-Kanals und begeisterter Spieler des Weltbaukastens Minecraft, hat es geschafft, eine eingeschränkte Version des Titels in einer spieleigenen Item-Truhe nutzbar zu machen.

Minecraft in a Box mit vielen Möglichkeiten

Normalerweise sind besagte Truhen zur Aufbewahrung von Gegenständen gedacht. SethBling hat nun teleportierbare Rüstungsständer platziert, die es ermöglichen, über das Truhenmenü mit der eigentlichen Spielwelt zu interagieren. Ihr könnt in der stark vereinfachten Ansicht die Umgebung erkunden, Blöcke zerstören, Objekte anfertigen oder durch die Gegend springen. Alles, was ihr in der Truhe anstellt, geschieht somit 1:1 im klassischen Spiel-Areal. Der komplette Funktionsumfang steht aber (noch) nicht zur Verfügung.

Der YouTuber stellt sein 6,7 MB großes Werk allen Interessenten zum Herunterladen bereit und plant für die Zukunft Erweiterungen, darunter neue Crafting-Rezepte. Den Download findet ihr im Beschreibungstext des unter der Meldung auch eingebetteten YouTube-Videos.

„Minecraft“ erschien ursprünglich im Jahr 2009 als Entwicklerversion auf Java-Basis und machte den schwedischen Schöpfer Markus „Notch“ Persson reich. Seit er 2014 sein Studio Mojang an Microsoft verkaufte, gilt er als Milliardär. Das Spiel wurde bis dato für zahlreiche weitere Systeme umgesetzt, darunter Android- und iOS-Geräte sowie Spielekonsolen.