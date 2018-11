Minecraft - X018: Neues Katzen- und Panda-Update soll bald erscheinen

In Kürze soll das "Cats and Pandas"-Update zu dem Klötzchen-Titel Minecraft erscheinen. Microsofts hat im Rahmen der X018 passend zu dieser Meldung einen neuen Trailer veröffentlicht.

Im Rahmen der X018 in Mexiko am vergangenen Wochenende hat Microsoft mitgeteilt, dass die Katzen und Pandas in Minecraft innerhalb eines Add-ons in Kürze überarbeitet werden sollen.

Diese Überarbeitung ist bereits auf der MineCon Earth 2018 angekündigt worden. Seit Oktober ist die Änderungen bereits in der Beta 1.8.0.8 verfügbar.

"Die Katzen und Pandas bestechen durch einzigartige neue Eigenschaften und Verhaltensweisen, wie ihr niedliches Herumrollen und Faulenzen. Die Oberwelt war noch nie so lebendig und entzückend", so Microsoft.

Minecraft Weshalb es keine Fortsetzung geben wird

Neue Katzen und Pandas erscheinen bald!

Passend zu der Ankündigung sind die neuen Katzen und Pandas in einem neuen Trailer zu bewundern. Ein konkreter Termin für das entsprechende Update haben die Verantwortlichen bislang nicht bekannt gegeben.

Microsoft kann sich übrigens noch immer über eine sehr aktive Community freuen:

"Mittlerweile bevölkern 91 Millionen monatliche Spieler und 77 Marktplatz-Partner die Klötzchen-Welt von Minecraft. Seit Einführung des Marktplatzes im Juni des Jahres 2017, tätigten Spieler mehr als 13 Millionen Einkäufe im Spiel."

Minecraft Texturen-Update angekündigt: Neues Grafik-Paket jetzt verfügbar