Minecraft - Die Veröffentlichung des Films wurde verschoben

Das erste Mal erblickte das Open-World-Spiel Minecraft im Jahr 2009 das Licht der Welt, feiert jetzt quasi 10-jähriges Jubiläum. Die Beliebtheit des Spiels reißt nicht ab und im Jahr 2018 war das bisher erfolgreichste Jahr für die mobilen Versionen des Spiels. All das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt und Grund dafür einen „Minecraft“-Film zu veröffentlichen, doch oft kommt es anders, als man denkt.

Minecraft Anspielungen auf Notch im neuen Update entfernt

Im Januar erst holte sich Warner Bros. Peter Sollet als neuen Direktor mit an Bord. Dieser ist kein unbeschriebenes Blatt, denn man kennt ihn durch Werke wie „Nick and Norah's Infinite Playlist“, „The Village“, „Rise“ und „The Path“. Sollet übernimmt nun die Regie eines Films, der vorher mit Rob McElhenney verschiedene Entwicklungsstadien durchlief.

Auf der offiziellen Website von „Minecraft“ beziehen die Macher des Films, mit viel Humor, Stellung zu dem Ganzen und erzählen auch, worum es in dem Titel geht.

„Klingt das Datum 04. März 2022 weit entfernt? Wir bitten darum zu differenzieren! Es sind nur 1053 Tage, oder 34 Monate, oder 150 Wochen, oder 1,5 Millionen Minuten. Natürlich zählen wir nicht. Außerdem ist es wirklich schwer einen Live-Action-Spielfilm in voller Länge zu machen!“, so auf der Website.

Minecraft Bald im Xbox Game Pass enthalten

Weiter heißt es: „Auf was könnt ihr euch also in knapp 25.000 Stunden freuen? Nun, während ihr den Filmsnack eurer Wahl verschlingt (Wir mögen einen verdächtigen Eintopf mit einem Stück Wassermelone), erzählen wir euch die Geschichte eines Teenager-Mädchens und einer ungewöhnlichen Gruppe von Abenteurern. Während sich ein bösartiger Ender-Drache auf einem Zerstörungspfad befindet, müssen sie ihre wunderschöne, blockige Welt beschützen. Klingt ehrgeizig! Gut, dass der sehr talentierte Direktor Peter Sollett sichergeht, dass jeder an der richtigen Stelle steht und preisverdächtige Auftritte abliefern wird. Kein Druck! Außerdem haben wir uns mit Warner Bros. zusammengetan, eine Firma, die direkt um den Block ist. Sozusagen. Was wir sagen wollen, ist, dass dieser Film in sehr fähigen Händen ist!“