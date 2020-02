Minecraft - Über 9 Jahre Arbeit: Die gesamte Welt von Mittelerde mit Klötzchen nachgebaut

Wir wissen alle, dass die Kreativität in „Minecraft“ nahezu keine Grenzen kennt. Was Team Middle Earth jedoch gezaubert hat, scheint beinahe unmöglich, denn die Fangemeinschaft hat Tolkiens Mittelerde in dem Sandbox-Spiel nahezu vollständig nachgebaut.

Minecraft ist der Schauplatz für allerlei Menschen, mit unterschiedlichen Vorstellungen, Wünschen und Ideen. Nicht selten widmen sich Spieler dabei auch geliebten Welten und Universen aus Büchern, Filmen und Serien, um sie in dem Sandbox-Spiel nachzubauen.

Unter dem Namen „Minecraft Middle Earth“ macht ein Team ambitionierter Fans das scheinbar Unmögliche möglich, indem die Kreativköpfe das uns allen aus Der Herr der Ringe und „Der Hobbit“ bekannte Mittelerde seit Oktober 2010 vollständig nachbauen.

Knapp 10 Jahre Arbeit: Minecraft Middle Eath

Die Liebe zum Detail ist hierbei mehr als offensichtlich und zeigt das Engagement der „Minecraft“-Profis. Das Team selbst bezeichnet das Mammutvorhaben dabei als Online-Kollaborationsprojekt, denn prinzipiell ist der entsprechende Server für alle offen und frei zugänglich. Ihr könntet also auch selbst weiterhin an der Welt arbeiten und euch eine entsprechende Rolle zuweisen lassen.

Solltet ihr der Mittelerde-Welt einfach so einen Besuch abstatten wollen, folgt einfach dem Link in unseren Quellen und erkundet das saftig grüne Auenland, den Turm von Isengard, die Tiefen von Moria und das strahlend weiße Minas Tirith selbstständig. Mit einer Größe von 870 km² könnt ihr darin so einiges an Laufstrecke zurücklegen und 29.000 mal 30.000 Blöcke überwinden.

Neben J.R.R. Tolkiens Buchvorlagen haben die Ersteller der atemberaubenden „Minecraft“-Welt mit Peter Jacksons „Herr der Ringe“- und „Hobbit“-Verfilmungen hilfreiche visuelle Vorlagen geboten bekommen und sich unter anderem daran orientiert. Das Ergebnis des Projekts könnt ihr unterhalb dieser Meldung in einem YouTube-Video von Keralis nachvollziehen: