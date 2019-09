Minecraft - TFT: Wie würde das Spiel als Echtzeit-Strategie-Titel aussehen?

Schon bald erscheint das neueste Spiel von Majong namens Minecraft Dungeons, das die Spieler in die isometrische Perspektive versetzt. Demnach wissen wir also in naher Zukunft, wie sich Minecraft als Hack-'n'-Slay-Titel spielen lässt. Allerdings bleibt die Frage offen, wie Minecraft wohl als Echtzeit-Strategie-Spiel aussehen und funktionieren würde und diese Frage wird nun von einem Twitter-User namens Brendan Sullivan (@artofsully) beantwortet.

Minecraft Drei Biome erhalten großes Update, ihr könnt abstimmen in welcher Reihenfolge

Er wurde von Mojang gefragt, wie der Minecraft-Look für ein hypothetisches, neues Spiel aussehen würde. Doch Sullivan hat nicht nur ein Konzept entwickelt, das Ergebnis umfasst sogar einen ganzen Prototyp von „Minecraft Tactics“, angelehnt an „Teamfight Tactics“ und die anderen TFT-Ableger, die derzeit stark am Trenden sind.

Und so sieht die Testversion von Sullivan aus:

Resource gathering is one of the main mechanics of any RTS - and what just happens to be the core gameplay of Minecraft? MINING! Therefore it was super easy to make this connection and maintain MC's game 'flavour' but in a whole new way! Chop chop chop! 🌿 pic.twitter.com/RyWQb1b4br