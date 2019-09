Minecraft - Spieler baut ein funktionierendes Schleim-Flugzeug

In „Minecraft“ ist so gut wie alles möglich und selbst der Himmel sollte keine unüberwindbare Grenze sein. Das dachte sich ein Spieler namens MrCatFace8885 offenbar ebenso und baute sich ein voll funktionstüchtiges Flugzeug – mit einem wabbeligen Flugstil.

Das Spiel Minecraft ist eines der beliebtesten Spiele Deutschlands, das geht aus einem Business Insider-Interview mit Minecraft-Chefin Helen Chiang hervor, die Einblick in die Nutzerentwicklung gab. Danach konnte das Spiel innerhalb eines Jahres rund 20 Millionen zusätzliche Spieler anziehen und wird monatlich von 112 Millionen aktiven Pixelmaurern genutzt.

Bei so vielen Köpfen ist es kein Wunder, dass sich Kreativität entfaltet. Es werden ganze Städte, Spielewelten, Parcours-Level und Themenwelten gebaut, sogar eine „Ducktales“ Aventure-Map gibt es nun zum Bespielen und entdecken. Da sollte der Himmel ebenfalls erobert werden.

Das stolpernde Flugzeug

Ein Spieler erschuf im Alleingang ein Flugzeug in „Minecraft“. Der Antrieb besteht aus Kolben, Schleim- sowie Redstone-Blöcken. Das klingt vielleicht nicht ganz so spektakulär wie die oben genannten Gebilde, doch das Flugzeug kann tatsächlich fliegen. Obwohl es durch die Bewegung eher aussieht, als würde es in der Luft stolpern, bewegt es sich dennoch vorwärts.

Wenn ihr das Flugzeug zu eurer Sammlung hinzufügen möchtet, könnt ihr es euch auf GitHub herunterladen. Was habt ihr so in „Minecraft“ gebaut? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.