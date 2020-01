Minecraft - So beeindruckend sieht die Harry Potter-Welt im Klötzchen-Look aus

Einmal die Welt von Harry Potter erkunden? Genau dies könnt ihr ab diesem Monat tatsächlich machen, wenn ihr über „Minecraft“ verfügt. Denn ein sehr ambitioniertes Team arbeitet bereits seit Jahren an dem Nachbau des Zaubereruniversums.

Im Mai 2009 ist Minecraft von dem schwedischen Programmierer Markus „Notch“ Person für den PC veröffentlicht worden und selbst im Jahr 2020 vergeht kaum ein Tag, an dem der Klötzchentitel nicht mit neuen Schlagzeilen zu beeindrucken weiß.

Unzählige Welten sind seit dem Release vor fast 11 Jahren von Fans nachgebaut worden, teilweise mit äußerster Genauigkeit und Präzision. Da überrascht es wenig, dass auch Joanne K. Rowlings fiktives Universum um Harry Potter und Co. nicht fehlen darf. Bereits seit vielen Jahren arbeitet die Gruppierung Floo Network daran, die gesamte Welt aus der Feder der berühmten Autorin nachzubauen.

Hogwarts in Minecraft nachgebaut

Fehlen darf dabei natürlich auch die britische Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry) nicht, in der auch Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley unterrichtet wurden.

Weitere bekannte Orte, die mit den verschiedenen Blöcken in „Minecraft“ nachgebaut wurden, sind der Fuchsbau der Familie Weasley, die Winkelgasse und der Bahnhof Kings Cross in London sowie das kleine Zaubererdorf Hogsmeade unterhalb von Hogwarts.

Doch ihr könnt euch die kreative Umsetzung des Harry Potter-Universums nicht nur in aller Ruhe anschauen, es gibt zudem auch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten auf der riesigen Karte. Beispielshalber dürft ihr euch auf den Besen schwingen und Quidditch spielen, gegen Feinde mittels Magie kämpfen oder ganz verschiedene Rätsel lösen.

Die Map soll noch in diesem Monat kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Möchtet ihr die kreativen Entwickler für ihre gewaltige Arbeit unterstützen, könnt ihr das auf ihrer Patreon-Seite tun.