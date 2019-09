Minecraft - RPG-Gefühl statt Skins: Minecraft testet einen Charakter-Editor

In „Minecraft“ ist es nicht schwer einen passenden Skin für sich zu finden, doch ohne diesen ist der Charakter recht eintönig. Mit einer Beta-Version testet Mojang nun einen richtigen Editor, durch den ihr euren Charakter nach Belieben anpassen könnt.

Die Skin-Auswahl bei Minecraft scheint schier endlos. Diese stellt man sich entweder selbst her oder nutzt die große Auswahl, die von anderen Spielern bereitgestellt wird. Das ist künftig aber nicht mehr die einzige Möglichkeit hervorzustechen, denn Mojang testet derzeit einen Editor, mit dem sich der Charakter beliebig anpassen und verändern lässt.

„Minecraft“ hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und die Pixelmaurer können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ganze Städte und Welten werden nachgebaut, einer baute im Alleingang sogar ein flugtaugliches Flugzeug. Biome erhalten in Kürze große Updates und bieten so zusätzliche Möglichkeiten. Was in der „Minecraft“-Welt so gut wie unendlich scheint, fehlt allerdings bei der Charaktererstellung - ohne fremde Skins sind sie eintönig und recht langweilig.

Der Charakter-Editor mit RPG-Flair

„Minecraft“ erhält ein neues und klassisches RPG-Feature. Durch einen vollwertigen Charakter-Editor ist es den Spielern künftig möglich, ihren Charakter nach Belieben anzupassen. Bisher ist das Feature ausschließlich im Beta-Browser verfügbar und den Xbox-Spielern vorbehalten.

Folgende Anpassungen sind möglich:

Körpergröße und Form

Einzelne Gliedmaßen können ersetzt werden

Form und Anzahl der Augen können verändert werden

Verschiedene Frisuren und Bärte sind möglich

Verschiedene Münder

Kleidung und Gegenstände bieten eine größere Auswahl

Bisher bietet der Editor kostenlose, sowie kostenpflichtige Inhalte an. Wann er standardmäßig in das Spiel implementiert wird und somit für alle nutzbar ist, ist noch nicht bekannt. Wie würdet ihr euren Charakter aussehen lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.