Minecraft - Rekordzahlen: Über 112 Millionen Spieler im Monat

Das Klötzchen-Spiel „Minecraft“ gewinnt aktuell wieder ordentlich Spieler. Viele kehren zum Sandbox-Urgestein von Mojang zurück, während das Unternehmen mit Updates für eine stetige Weiterentwicklung des Titels sorgt.

Aktuell befindet sich die Videospielwelt wieder mal im Minecraft-Fieber. Nachdem die halbe Welt über Fortnite herfiel, scheint sich nun alles wieder in Richtung „Minecraft“ zu bewegen. Tatsächlich soll laut Helen Chiang die magische Marke von 112 Millionen Spieler im Monat geknackt worden sein.

Minecraft zieht wieder an

Gegenüber Business Insider verrät Chiang, dass das Spiel mittlerweile seit 10 Jahren stetig anwächst. Es sei ein Spiel, zu dem man immer wieder zurückkehren könne und das passiere so auch, selbst wenn es bereits beiseitegelegt wurde, erklärt die Verantwortliche für das Minecraft-Franchise.

Dass der Titel so viele Menschen erreicht, liegt mitunter wohl daran, dass er für nahezu jede Plattform erhältlich ist. Ihr könnt es also auf dem PC, der PS4, Xbox One, Nintendo Switch oder sogar mobilen Endgeräten spielen. Außerdem sorgt Mojang fleißig für Updates, so wurden jüngst zum Beispiel die Bienen implementiert.

Und das war noch lange nicht alles. Für die nahe Zukunft ist unter anderem Ray-Tracing-Support geplant, obgleich das Super Duper Graphics Pack zum Beispiel erst kürzlich eingestellt wurde. Hier und da dürfen wir also mit weiteren Updates rechnen.

Minecraft Original jetzt kostenlos im Browser spielbar

Parallel dazu sorgt die Community derweil für neue Trends, die sich nun dem Bauen von riesigen Skeletten widmet, Filme auf Ingame-Fernseher anschaut und immer wieder auf neue Ideen kommt. Aber wie ist es bei euch? Spielt ihr aktuell auch wieder Minecraft? Teilt eure Meinung gerne mit uns im Kommentarbereich.

