Minecraft - Offizielles Brettspiel ist da: Blöcke analog bauen mit Builders & Biomes

Das beliebte Videospiel Minecraft erhält eine Brettspielversion für den gemütlichen Spieleabend mit Freunden. Ravensburger kündigte vor wenigen Tagen „Builders & Biomes" an, das „Minecraft" in die analoge Welt übertragen soll.

In „Minecraft: Builders & Biomes" erkunden Spieler die Überwelt, bauen Strukturen beziehungsweise Gebäude und bauen Ressourcen ab, um so die höchste Punktzahl zu erreichen. Punkte werden für den Aufbau von Strukturen und die Schaffung der größten zusammenhängenden Biome aus Wald-, Wüsten-, Berg- oder verschneiten Tundra auf den jeweiligen Spielerboards gesammelt. Minecraft-Feinde wie Enderman und Creeper erscheinen während des gesamten Spiels und müssen mit Waffen besiegt werden, die vom Brett gesammelt werden.

Offiziell wurde die Ankündigung des Brettspieltitels erst vor wenigen Tagen kundgetan – bei Amazon wird der Titel bereits seit April dieses Jahres gelistet. Offiziell in Deutschland erscheinen soll die analoge Version von Minecraft am 1. Oktober. Die offizielle Beschreibung des Produkts bei Amazon lautet wie folgt:

Erkundet in diesem analogen Abenteuer die immer neue Welt von Minecraft, in der es viel zu entdecken gibt. Schnappt euren Mitspielern die seltensten Blöcke weg und errichtet eindrucksvolle Gebäude. Wagt ihr euch in finstere Höhlen und stellt euch den bekannten Monstern wie Creeper und Zombie? Nur wer Cleverness und Mut beweist, kann sich in diesem würfelförmigen Vergnügen den Sieg sichern!

Inhalt:

64 Holzblöcke

64 Gebäude- und Monsterkarten

36 Waffenplättchen

4 Spielertafeln, 4 Spielfiguren

4 Aufstellfüße, 4 Erfahrungs-Marker

1 Blockunterlage

12 Übersichtskarten,

1 Aufbauhilfe, 1 Anleitung

Spielablauf:

Aktion 1: Blöcke abbauen

Nimm dir vom großen, aufgetürmten Würfel die Blöcke, die du benötigst, um dein Bauprojekt zu verwirklichen. Bevorzugst du Holz, Stein, oder gar Obsidian?

Aktion 2: Gebäude errichten

Nutze deine gesammelten Blöcke und baue spektakuläre Bauwerke. Wie wäre es mit einer Burg in der Wüste, einem Lama-Stall im Gebirge oder einem Baumhaus im Wald?

Aktion 3: Monster bekämpfen

Zücke dein Diamant-Schwert und wage den Kampf gegen die gefährlichen Bewohner der Minecraft Welt: Zombie, Creeper und Enderman locken mit Belohnungen für besonders wagemutige Abenteurer.

Gewinne das Spiel:

Kreiere deine eigene Strategie und erschaffe die beste Basis. Nur wer beim Bauen und Kämpfen die meisten Erfahrungspunkte sammelt, gewinnt.