Minecraft - Neue Biome und Netherite: Snapshot offenbart Inhalte des Nether-Updates

Mit dem Update 1.16 für den Sandbox-Klassiker „Minecraft“ erwartet uns ein wahrer Koloss an neuen Inhalten für den Nether. Der nun veröffentlichte Snapshot zeigt, was genau in dem kommenden Patch enthalten sein wird.

Minecraft wird in Kürze mit dem Nether-Update 1.16 ausgestattet. Entwickler Mojang hat dafür nun einen Snapshot freigegeben, der euch die Inhalte des neuen Patches bereits in euer eigenes Spiel integrieren und testen lässt.

Dafür müsst ihr in eurem „Minecraft“-Launcher lediglich die entsprechende Einstellung in dem Tab Installationen aktivieren. Legt jedoch vorab eine Sicherungsdatei an, um bei einer möglichen Beschädigung eurer Welt keinen Verlust zu erfahren.

Minecraft So beeindruckend sieht die Harry Potter-Welt im Klötzchen-Look aus

Die Highlights: Neue Blöcke und Biome

Ihr könnt euch dabei über so einige neue Features freuen, die unter anderem die drei neuen Nether-Biome enthalten:

Crimson Forest

Soulsand Valley

Warped Forest

Als neues hochwertiges Material findet Netherite seinen Weg in „Minecraft“, das aus Ancient Debris gewonnen werden kann, welches sich in den Tiefen des Nethers verbirgt. Aus ihm können die Netherite-Barren raffiniert werden. Die damit hergestellten Objekte besitzen folgende Eigenschaften:

Netherite-Gegenstände schwimmen in Lava

Netherite-Gegenstände haben einen höheren Verzauberungswert als Diamant-Gegenstände (aber nicht so hoch wie Gold)

Netherite-Werkzeuge arbeiten schneller und halten länger als Diamant-Werkzeuge

Netherite-Waffen richten mehr Schaden an als Diamant-Waffen

Netherit-Rüstungen haben einen höheren Widerstand und eine längere Haltbarkeit als Diamant-Rüstungen

Netherit-Rüstung gibt dir einen Rückstoßwiderstand, sodass du kaum zurückgestoßen wirst, wenn du von Pfeilen oder Ähnlichem getroffen wirst

Minecraft Spieler sind von den neuen Honigblöcken begeistert

Hinzu kommen die beiden neuen Kreaturen Piglin und Hoglin sowie folgende neue Blocktypen:

Holzähnliche Materialien: Crimson Stems, Warped Stems

Basaltblöcke

Oberflächenblöcke: Crimson Nylium und Warped Nylium

Vegetation: Nether Sprouts, Crimson Roots and Warped Roots

Pilzarten: Crimson and Warped

Verzogene Warzenblöcke

Natürliche Lichtquelle: Shroomlights

Soul Soil (Feuer brennt darauf blau, kann zum Craften von Soul Torches und Soul Lanterns genutzt werden)

Solltet ihr noch mehr Details zu dem kommenden Update 1.16 in Erfahrungen bringen wollen, klingt auf den Link in unseren Quellen. Ein Release-Datum für den Patch gibt es noch nicht, der Snapshot ist allerdings ein gutes Zeichen für eine nahende Veröffentlichung.

Minecraft Nether wird komplett überarbeitet