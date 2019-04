Minecraft - Dorfbewohner brechen jetzt in euer Haus ein

Im Internet häufen sich Berichte über Dorfbewohner in Minecraft, die seit dem letzten Update völlig verändert sind. Sie brechen in Häuser ein, verlieren ihren Kopf und schlafen in fremden Betten.

Wenn ihr schon immer einen Mitbewohner haben wolltet, ist das jetzt eure Chance! Vor wenigen Tagen erschien das Villagers & Pillagers-Update zu Minecraft. Es hat Neuerungen bezüglich Schurken und einige Bug-Fixes im Gepäck. Hauptaugenmerk liegt allerdings auf den Dorfbewohnern, die jetzt sogar Tageszyklen folgen und sich am Abend in das Bett legen.

Die Bewohner brechen in Häuser ein

Tagsüber arbeiten, am Abend hinlegen und in das Reich der Träume verschwinden: Ein völlig normales Verhalten. Normalerweise legt man sich aber in das eigene Bett, nicht wahr? Die Bewohner in Minecraft nehmen das nicht ganz so eng und so kann es schon Mal passieren, dass sie bei euch Zuhause einbrechen. Eure Tür ist gesichert? Absolut kein Problem für die gewitzten Einwohner des Dorfes, sie finden einen Weg, um sich in euer Bett zu legen und dort mit offenen Augen zu schlafen.

Auf Reddit und in einigen anderen Foren geistern die verschiedensten Bilder samt Berichten über gruselige Dorfbewohner in Minecraft umher, seitdem das Update installiert wurde. Neben den gruseligen Figuren mit offenen Augen, gibt es auch Bewohner, deren Kopf dank einem Bug über ihnen schwebt, während der Körper schläft.

© Flabby_Penguin 4 days ago

Einige von ihnen mögen hingegen eher die Gesellschaft und finden sich in Gruppen zusammen, um im Haus eines anderen Users der womöglich schönsten Nebensache der Welt nachzugehen. Ganz viele Herzchen inklusive!

Es gibt auch den Fall, dass einer der Dorfbewohner wohl nicht mehr wusste, in welchem Haus er wohnt. Also entschloss er sich dazu, in das des Spielers zu ziehen. Die Figur schlief nicht nur im fremden Bett, sondern kümmerte sich dort wohl auch um den Garten und andere anfallende Aufgaben.

Bewohner loswerden

Euch nerven die kriminellen und gruseligen Dorfbewohner? Dann nehmt euch am besten die Angel und fischt sie aus eurem Bett, während sie schlafen. Ihr könnt sie dann einfach auf dem Boden ablegen - das scheint aktuell die einzige Möglichkeit zu sein, um euer Bett freizuräumen.