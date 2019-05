Minecraft - Bald als AR-Spiel? Microsoft veröffentlicht vielversprechenden Teaser

Ein neues „Minecraft“-Spiel ist in Arbeit und ist vielleicht nicht das, was man erwartete. Auf Twitter postete das Unternehmen ein Teaser-Video, das sehr nach einem AR-Titel aussieht.

Ein Mann und eine Frau sitzen auf einer Bank und ganz nach Klischee nimmt einer der beiden das falsche Smartphone mit. Auf einen Schreckmoment folgt für die Dame aber eine Überraschung.

Überall befinden sich Elemente aus Minecraft und das in der realen Welt. Das klingt sehr nach einem AR-Spiel, das Microsoft da in einem Teaser andeutet und gleichzeitig verspricht, dass man am 17. Mai mehr darüber erfahren wird.

Die Augmented-Reality-Technologie wird immer häufiger in der Gaming-Branche umgesetzt und ist kein Fantasie-Konzept mehr. Inzwischen ist das Ganze auch ohne teure Headsets möglich, solang man ein AR-taugliches Smartphone oder eine taugliche Konsole hat.

Codename Genoa

Der veröffentlichte Teaser erinnert stark an Spiele wie Pokemon Go. Die reale Welt wird mit einer virtuellen Welt vermischt. Microsoft CEO Satya Nadella gab im Jahr 2015 bei der New York Times an, dass sich einer der Gründe, warum Mojang und „Minecraft“ aufgekauft wurden, auf das Potenzial des Spiels bezieht, die Realität und digitale Welt miteinander zu vermischen.

That Minecraft AR game is code-named Genoa — Brad Sams (@bdsams) May 6, 2019

Der Microsoft-Insider Brad Sams, der auch schon vorher akkurate Aussagen zu Projekten traf, verriet, dass das neue „Minecraft“-Spiel den Codenamen Genoa trägt. Was genau Genoa mit sich bringt, werden wir am 17. Mai erfahren. Dieses Datum wurde übrigens nicht zufällig auserkoren, denn an dem Tag wird „Minecraft“ genau 10 Jahre alt.

